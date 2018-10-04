İstanbullu Gelin 56. Yeni bölüm 2. fragman geldi! Yeni fragmanda Adem’i yıkan haber…

İstanbullu Gelin 56. yeni bölümden iki yeni fragman geldi. Boranlar’ın ayakta kalma savaşı İstanbul’da devam ediyor. Düşmanları Adem ile Ülfet ise işbirliği halinde. Bugün yayınlanan 2. fragmanda; Faruk, Süreyya’dan özür diler. Adem, eşinin çocuğunu aldırdığını öğrenir. İşte İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm 2. fragmanı…

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İstanbullu Gelin 56. yeni bölümde yıllardır saklanan bir sır açığa çıkıyor. Ülfet Hala yeni fragmanda Esma'ya “Abime Faruk'un kendi oğlu diye yutturduğunun açıklamanın zamanı geldi mi” diyor. Buz etkisi yaratan bu sözlerden sonra 2. yeni fragmanda; Süreyya ile Faruk arasında işler yoluna girer. Adem artık bir çocuğu olmadığını öğrenir ve darmaduman olur. Adem psikolojik destek alır. Adem lanetlendiğine inanmaktadır. İşte İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm 2. Fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 56. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN





İSTANBULLU GELİN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma ve ailesi Ülfet'e mahkum olmuştur. Ülfet arsanın satılması için Boranların kendi dairesine taşınmasını ister. Esma bu zor teklifi kabul etmek zorundadır. Ancak Ülfet'in Aziz ile planı çok başkadır.

İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜM İZLE

İPEK PARASIZLIĞA DAYANAMAZ

Boranlar İstanbul'a yerleşir. Esma İstanbul'un keşmekeşinden, düştüğü durumdan çok mutsuzdur. Eve yerleşirler. İpek, Fikret'e çok bunaldığını söyler. Geçim sıkıntısıyla baş edemez ve bunu dile getirmekten de çekinmez. Caddede yürümek bile ona zor gelmeye başlar. Alışveriş yapmak ister. Sonunda da dayanamayıp kendini Ülfet Hala'nın mağazasında bulur. Alışveriş yaptıktan sonra kartını evde unuttuğunu söyleyip faturayı Ülfet'in adına kestirmek ister.

AZİZ, DİLARA'NIN İZİNİ BULUYOR

Ülfet verdiği tahribatı görmek için eve gelir ve iğneleyici sözleri ile ortamı gerer. Her fırsatta Esma'ya imalarda bulunur. Ülfet evden çıkarken Dilara'yı görür ve Aziz'i arar. Dilara'nın da evde olduğunu söyler. Aziz, Süreyya'yı arar, Dilara dayanamaz ve telefonu alır, ‘Bir daha bu insanları rahatsız etme' deyip telefonu suratına kapılır. Aziz delirir.

FARUK'UN İLK İŞ GÜNÜ

Faruk yeni işine başlar. Eski alışkanlıkları ağır basar. Ofiste kalabalık içinde çalışma fikrini yadırgar. İş tanımı bile tam olarak yapılmadığı için çok mutsuzdur. Arkadaşı bu işi vererek ona iyilik mi etmiştir, yoksa kötülük mü bilinmez.

Ülfet uyuyan dev Adem'i uyandırır. Adem, Dilara'nın izini bulur. Esma Ülfet'in teklifini kabul etmiştir ama iğneleyici sözlerine de katlanmaktadır.

FARUK, ADEM'İ TEKME TOKAT DÖVER

Adem alışverişe çıkan Süreyya'yı pastanede alıkoyarak, Süreyya'nın telefonundan Dilara'yı arar. Evdekiler deliye döner, Adem konuşalım diyerek Dilara'yı oraya çağırır. Dilara apar topar yola çıkar. Faruk'u arayıp durumu anlatırlar. Faruk ve Dilara gelir. Dilara Adem'le konuşmak istemez, Faruk Adem'i kovar. Dilara ‘Sen bende yoksun diye bağırır.'

ÜLFET İPEK'İN YAPTIĞINI ÖĞRENİYOR

Ülfet, İpek'in adına fatura yazdırdığını öğrenir. Ülfet satış yapan elemanların yanına gelir, faturayı alır. Eğer bunu bir daha yaparlarsa işten kovacağını söyler. O sırada Adem, Ülfet'in yanına gelmiştir. Güneş, Adem'le kapıda çakışır ve tartışırlar. Dilara ile yaşadıklarını anlatır ve Boranların birbirilerine kenetlendiğini söyler. Ülfet ise Adem'in kafasına bambaşka bir fikir sokar.

İPEK TÜM AİLEYE REZİL OLUR

Boranların mutlu aile tablosuna Ülfet gelip limon sıkar. İpek'in yaptığını tüm ailenin yanında söyler. O sırada İpek içeri girer. Ülfet lafını esirgemez. “İhtiyacınız varsa size kredi açayım” bile der. Fikret, İpek'ten bir açıklama bekler. Esma faturayı alır. Ülfet gittikten sonra İpek'in suratına fırlatır.