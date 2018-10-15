İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanı: Faruk’un DNA sonucu belli oluyor! İşte İstanbullu Gelin’den yeni fragman…

İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Faruk, İpek'in yaptırdığı DNA testini buluyor. Esma'nın bu durumu öğrenmesi ile Faruk ile yüzleşmesi çok acı oluyor. Oğluna tokat atan Esma herkesin önünde DNA testini Faruk'a gösteriyor. İşte İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanı...

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İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından seyirci karşısına çıktı. Fikret, Adem’den öç almak için çok yanlış yollara girer. Süreyya, Ülfet ile yakınlaşır. Esma bu durumdan çok rahatsızdır. En önemlisi de Faruk’un kimin oğlu olduğu konusu. Fikret öğrendiği sırrı Faruk’tan saklayamadı ve çok kötü bir zamanda ‘Sen benim abim değilsin, Garip’in oğlusun’ dedi. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında ise; Faruk, İpek'in yaptırdığı DNA testini bulur. Faruk, Süreyya'ya DNA testini gösterirken annesi Esma da görür. Esma ondan şüphe ettiği için oğluna çok kırılmıştır. Çünkü Faruk, Ülfet'in lafı ile Esma'dan şüphelenmiştir. Ve Esma Faruk'a tokat atar. Esra tüm aile üyelerinin yanında DNA testi sonucunu açar ve ‘bak bakalım baban kimmiş' der. İşte İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 58. FRAGMANI YAYINLANDI

İSTANBULLU GELİN 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Ülfet, Esma'ya Faruk'un babasının abisi olmadığını söyler. Fikret de bu konuşmaya kulak misafiri olmuştur. Esma sözleri ile Ülfet'i deli eder. Yıllar önce dersini vermesi gerektiğini söyler. Tartışma sonunda Esma gergindir, Ülfet ise gözyaşlarına boğulur. Fikret duydukları ile yıkılmıştır, kafasında anılar art arda gelir.

İŞLER YOLUNA GİRİYOR

Faruk'un işyerinde durumlar iyidir. İki şirket işbirliği imzalarını atar. Faruk ne yapıp edip herkesi ikna etmeyi başarmıştır.

Süreyya ise, Ülfet'in referansı ile bir okulla iş görüşmesi yapar. Görüşme olumlu geçer ama Süreyya, Faruk'a danışmadan işi onaylayamaz. Ancak okulu çok beğenmiştir. Çıkışta Faruk'un iş ile ilgili kırıcı sözlerini hatırlar. O sırada Faruk arar. İşi kurtardığını söyler. Sonra da Süreyya'nın yanına gider. Süreyya, Faruk'un işte yaşadıklarını dinler ama kafası yaptığı iş görüşmesindedir. Faruk bu dalgınlığı fark eder. Süreyya işten söz etmek zorunda kalır. İş görüşmesine gittiğini ve onaylandığını söyler. Faruk'un fikrini sorar. Sandığının aksine Faruk işi onaylar.

FİKRET DUYDUĞU SIRRI İÇİNDE TUTAMIYOR

Fikret, Faruk'un yanına gider. Kafasında hala anılar vardır. Tam gidecekken Faruk onu fark eder. Öylesine uğradığını söyler. Faruk'un Ülfet'in sözlerini aklından çıkaramaz ama abisine de bir şey söyleyemez.

ADEM PERİŞAN HALDE

Adem, Dilara'nın yaptığını kendine yediremez. Kabuslar görür, konakta herkese ateş püskürür. Dilara da çok iyi değildir. Etrafta çocuklu aileleri izler ve hüzünlenir. ‘Bebeklerin ailelerini seçip seçemediğini sorgular.' Osman'a, Adem'i iyi ederim diye düşünmeseydim der. Dilara, Osman'ın sakinliğine hayrandır.

ADEM: BU SAVAŞTA ARTIK YALNIZSIN

Ülfet, Adem'i arar. Adem çocuğunu kaybettiğini ve bu savaşta olmadığını söyler. Bu savaşın tek kazananın o olduğunu söyler. Güneş de kendini toparlayamamıştır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA'YA BİR DARBE DAHA

Esma kendini toparlayamaz ve sokağa çıkar. Eski bir tanıdığının yanına gider. Adam, Esma'ya minnet duygularını ve Boranlar sayesin büyüdüğünü söyler. Esma arazi konusunda yardım ister. Teklifini kabul etmez ama oğullarına iş teklifinde bulunur. Esma Sultan iş dilenmeye gelmediğini söyleyerek orayı terk eder.

ESMA İLE SÜREYYA KAVGA EDİYOR

Faruk'un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet'in işi için Süreyya'ya aracı olması ise Süreyya ile Esma'nın arasında gerginliğe neden olur. Süreyya zaten bu durumdan mutsuzdur. Faruk'un onayı ile hareket etmek artık ona zor gelmektedir.

FARUK GERÇEĞİ ÖĞRENECEK Mİ?

Fikret, Adem'den öç almak için çok yanlış işlere bulaşır ve yakayı ele verir. Faruk haberdar olur. Fikret'i korumak ister ama bu olay iki kardeşin yüzleşmesine sebep olur.