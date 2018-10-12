İstanbullu Gelin 58. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Faruk gerçeği öğrenecek mi? İstanbullu Gelin 57. Son bölüm izle…

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 57. Son bölümünde; Faruk, Ülfet’ten duyduğu sırla baş edemez ve bir yerde fire verecektir. Faruk’un işleri yoluna girmiştir, Süreyya da iş bulur. Adem cephesinde her şey çok kötüdür. Hatta Ülfet’i bile tersleyerek artık bu savaşta olmadığını söyler. İstanbullu Gelin yeni bölüm (58. Bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 57. Bölüm izleme linki…

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İstanbullu Gelin yeni sezon 57. Son Bölümde; Ülfet ile Esma kapışmasının etkileri devam eder. Fikret kafasında anılarla abisinin Garip'in oğlu olup olmadığını sorgular. Adem'den öç almak için yaptığı işler yüzünden başı belaya girer. Fikret yaşadıklarına dayanamaz. Esma ile Ülfet darmadağandır. Faruk işyerinde iki şirketin anlaşmasını başarı ile sonuçlandırmıştır. Süreyya, Ülfet'in ayarladığı işyeri ile görüşür ve işe başlamayı çok ister. Faruk da ona engel olmaz. İstanbullu Gelin 57. Son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 58. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Ülfet, Esma'ya Faruk'un babasının abisi olmadığını söyler. Fikret de bu konuşmaya kulak misafiri olmuştur. Esma sözleri ile Ülfet'i deli eder. Yıllar önce dersini vermesi gerektiğini söyler. Tartışma sonunda Esma gergindir, Ülfet ise gözyaşlarına boğulur. Fikret duydukları ile yıkılmıştır, kafasında anılar art arda gelir.

İŞLER YOLUNA GİRİYOR

Faruk'un işyerinde durumlar iyidir. İki şirket işbirliği imzalarını atar. Faruk ne yapıp edip herkesi ikna etmeyi başarmıştır.

Süreyya ise, Ülfet'in referansı ile bir okulla iş görüşmesi yapar. Görüşme olumlu geçer ama Süreyya, Faruk'a danışmadan işi onaylayamaz. Ancak okulu çok beğenmiştir. Çıkışta Faruk'un iş ile ilgili kırıcı sözlerini hatırlar. O sırada Faruk arar. İşi kurtardığını söyler. Sonra da Süreyya'nın yanına gider. Süreyya, Faruk'un işte yaşadıklarını dinler ama kafası yaptığı iş görüşmesindedir. Faruk bu dalgınlığı fark eder. Süreyya işten söz etmek zorunda kalır. İş görüşmesine gittiğini ve onaylandığını söyler. Faruk'un fikrini sorar. Sandığının aksine Faruk işi onaylar.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

FİKRET DUYDUĞU SIRRI İÇİNDE TUTAMIYOR

Fikret, Faruk'un yanına gider. Kafasında hala anılar vardır. Tam gidecekken Faruk onu fark eder. Öylesine uğradığını söyler. Faruk'un Ülfet'in sözlerini aklından çıkaramaz ama abisine de bir şey söyleyemez.

ADEM PERİŞAN HALDE

Adem, Dilara'nın yaptığını kendine yediremez. Kabuslar görür, konakta herkese ateş püskürür. Dilara da çok iyi değildir. Etrafta çocuklu aileleri izler ve hüzünlenir. ‘Bebeklerin ailelerini seçip seçemediğini sorgular.' Osman'a, Adem'i iyi ederim diye düşünmeseydim der. Dilara, Osman'ın sakinliğine hayrandır.

ADEM: BU SAVAŞTA ARTIK YALNIZSIN

Ülfet, Adem'i arar. Adem çocuğunu kaybettiğini ve bu savaşta olmadığını söyler. Bu savaşın tek kazananın o olduğunu söyler. Güneş de kendini toparlayamamıştır.

“Bizim o kadına herhangi bir borcumuz yok” #kalbinidinle pic.twitter.com/cjBGnTVfqf — STAR TV (@startv) 12 Ekim 2018

ESMA'YA BİR DARBE DAHA

Esma kendini toparlayamaz ve sokağa çıkar. Eski bir tanıdığının yanına gider. Adam, Esma'ya minnet duygularını ve Boranlar sayesin büyüdüğünü söyler. Esma arazi konusunda yardım ister. Teklifini kabul etmez ama oğullarına iş teklifinde bulunur. Esma Sultan iş dilenmeye gelmediğini söyleyerek orayı terk eder.

ESMA İLE SÜREYYA KAVGA EDİYOR

Faruk'un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet'in işi için Süreyya'ya aracı olması ise Süreyya ile Esma'nın arasında gerginliğe neden olur. Süreyya zaten bu durumdan mutsuzdur. Faruk'un onayı ile hareket etmek artık ona zor gelmektedir.

FARUK GERÇEĞİ ÖĞRENCEK Mİ?

Fikret, Adem'den öç almak için çok yanlış işlere bulaşır ve yakayı ele verir. Faruk haberdar olur. Fikret'i korumak ister ama bu olay iki kardeşin yüzleşmesine sebep olur.