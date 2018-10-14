İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragman / ön izleme geldi! Faruk hakkındaki sırrı öğrenecek mi? İstanbullu Gelin 57. Son bölüm izle…

Faruk, Ülfet tarafından öğrendği şok edici sırlarla adeta yıkılır ve bir yerde fire verecektir. Hayatı kötü giden Faruk'un işleri yoluna girmiştir, Süreyya da iş buldu. Perişan halde olan Adem Ülfet'e bu savaşta olmadığını söyler. Peki, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı (58. bölüm) yayınlandı mı? İşte, İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar...

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tanbullu Gelin dizisinin 57. son bölümü 12 Ekim Cuma akşamı ekranlara geldi. Faruk’un uzun yıllardır görüşmediği halası Ülfet ile Esma kapışmasının etkileri devam eder. Konuşulanları duyan Fikret ise abisinin Garip’in oğlu olup olmadığını sorgular. Adem’den intikam almak isteyen Fikret’in yaptığı işler yüzünden başı belaya girer. İstanbullu Gelin 57. Son bölümde neler yaşandı? İşte, İstanbullu Gelin 58. bölüm ön izlemesi aşağıda yer alıyor. İşte İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 58. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME YAYINLANDI

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı.

İSTANBULLU GELİN 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Ülfet, Esma'ya Faruk'un babasının abisi olmadığını söyler. Fikret de bu konuşmaya kulak misafiri olmuştur. Esma sözleri ile Ülfet'i deli eder. Yıllar önce dersini vermesi gerektiğini söyler. Tartışma sonunda Esma gergindir, Ülfet ise gözyaşlarına boğulur. Fikret duydukları ile yıkılmıştır, kafasında anılar art arda gelir.

İŞLER YOLUNA GİRİYOR

Faruk'un işyerinde durumlar iyidir. İki şirket işbirliği imzalarını atar. Faruk ne yapıp edip herkesi ikna etmeyi başarmıştır.

Süreyya ise, Ülfet'in referansı ile bir okulla iş görüşmesi yapar. Görüşme olumlu geçer ama Süreyya, Faruk'a danışmadan işi onaylayamaz. Ancak okulu çok beğenmiştir. Çıkışta Faruk'un iş ile ilgili kırıcı sözlerini hatırlar. O sırada Faruk arar. İşi kurtardığını söyler. Sonra da Süreyya'nın yanına gider. Süreyya, Faruk'un işte yaşadıklarını dinler ama kafası yaptığı iş görüşmesindedir. Faruk bu dalgınlığı fark eder. Süreyya işten söz etmek zorunda kalır. İş görüşmesine gittiğini ve onaylandığını söyler. Faruk'un fikrini sorar. Sandığının aksine Faruk işi onaylar.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

FİKRET DUYDUĞU SIRRI İÇİNDE TUTAMIYOR

Fikret, Faruk'un yanına gider. Kafasında hala anılar vardır. Tam gidecekken Faruk onu fark eder. Öylesine uğradığını söyler. Faruk'un Ülfet'in sözlerini aklından çıkaramaz ama abisine de bir şey söyleyemez.

ADEM PERİŞAN HALDE

Adem, Dilara'nın yaptığını kendine yediremez. Kabuslar görür, konakta herkese ateş püskürür. Dilara da çok iyi değildir. Etrafta çocuklu aileleri izler ve hüzünlenir. ‘Bebeklerin ailelerini seçip seçemediğini sorgular.' Osman'a, Adem'i iyi ederim diye düşünmeseydim der. Dilara, Osman'ın sakinliğine hayrandır.

ADEM: BU SAVAŞTA ARTIK YALNIZSIN

Ülfet, Adem'i arar. Adem çocuğunu kaybettiğini ve bu savaşta olmadığını söyler. Bu savaşın tek kazananın o olduğunu söyler. Güneş de kendini toparlayamamıştır.

“Bizim o kadına herhangi bir borcumuz yok” #kalbinidinle pic.twitter.com/cjBGnTVfqf — STAR TV (@startv) 12 Ekim 2018

ESMA'YA BİR DARBE DAHA

Esma kendini toparlayamaz ve sokağa çıkar. Eski bir tanıdığının yanına gider. Adam, Esma'ya minnet duygularını ve Boranlar sayesin büyüdüğünü söyler. Esma arazi konusunda yardım ister. Teklifini kabul etmez ama oğullarına iş teklifinde bulunur. Esma Sultan iş dilenmeye gelmediğini söyleyerek orayı terk eder.

ESMA İLE SÜREYYA KAVGA EDİYOR

Faruk'un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet'in işi için Süreyya'ya aracı olması ise Süreyya ile Esma'nın arasında

gerginliğe neden olur. Süreyya zaten bu durumdan mutsuzdur. Faruk'un onayı ile hareket etmek artık ona zor gelmektedir.

FARUK GERÇEĞİ ÖĞRENCEK Mİ?

Fikret, Adem'den öç almak için çok yanlış işlere bulaşır ve yakayı ele verir. Faruk haberdar olur. Fikret'i korumak ister ama bu olay iki kardeşin yüzleşmesine sebep olur.

İSTANBULLU GELİN HANGİ GÜN YAYINLANIYOR

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı, ekranların sevilen dizilerinin başında gelen İstanbullu Gelin dizisi her Cuma günü 20:00’da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.