İstanbullu Gelin 59. Yeni bölüm fragmanı geldi! DNA testinin sonucu belli oluyor! (İstanbullu Gelin 58. son bölüm izle…)

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 58. son bölümünde; Faruk öğrendiği bilgi ile baş edemiyor ve İpek’in yaptırdığı DNA testi ile işler iyice çığırından çıkıyor. Dilara bebeğini saklamaya devam ediyor ama Adem’i de aklında çıkaramıyor. Adem ise Güneş ile tuhaf bir yakınlaşma içinde... İstanbullu Gelin yeni bölüm (59. Bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 58. Bölüm izleme linki…

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İstanbullu Gelin son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. İstanbullu Gelin yeni sezon 58. son bölümde İpek ile Fikret ortalığı karıştırmayı başarıyor. Faruk Ülfet'in sözlerini öğreniyor ve Süreyya'ya da durumu anlatıyor. DNA testinin ortaya çıkmasıyla da tüm aile öğreniyor. Esma'nın DNA testine cevabı tokat oluyor. Adem ile Dilara boşanma aşamasında ve Dilara kendini toparlayamıyor. Adem ile Güneş arasında da tatlı bir arkadaşlık başlıyor. İstanbullu Gelin 58. Son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 59. FRAGMANI YAYINLANDI





İSTANBULLU GELİN 58. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

Faruk, Fikret'le yaşadığı berbat bir anda, gerçekte babasının Garip olduğunu duyar. Esma Garip'in yanına gidiyor. Konu Ülfet'ten açılıyor ama Esma konuşmak istemiyor. O sırada Garip'in dikkatini Faruk‘un bebeklik fotoğrafı çekiyor. Esma'nın kucağında bir bebekken. Garip eski günlere gidiyor. Hatırasında Garip, Esma'ya bir masal anlatıyor ve onu öpüyor. Ülfet de bu ana tanık oluyor.

İPEK DNA TESTİ İÇİN ÖRNEKLERİ ALIYOR

İpek, kapıda Garip'le karşılaşıyor ve allem edip kallem edip Garip'in saçından bir parça koparıyor. Amacı DNA testi yaptırmak. Koşarak odasına gidiyor ve saçı bir pakete koyuyor. Bir de annesini arayıp haber veriyor.

GÜNEŞ, ADEM'İ MERAK EDİYOR

Güneş Süreyya ile karşılaşıyor ve onu çok seviyor. Ancak Ülfet Boranlar'a hemen güvenmemesi gerektiğini söylüyor. Güneş Adem'i soruyor. O an Güneş, Adem'in gayrimeşru çocuk olduğunu öğreniyor

DİLARA, ADEM'İ UNUTAMIYOR

Dilara, bebeğini Adem'den gizlediği için kendisiyle mücadele ediyor. Osman aldığı hediye ile Dilara'ya bir kez daha moral veriyor. Ama Dilara, Adem'i aklından atamıyor ve ağlamaya başlıyor.

FARUK VE FİKRET DARMADUMAN

Faruk ve Fikret yüzleşmesi Faruk'un duygusal gel git yaşıyor. Süreyya, Fikret'e ulaşamıyor ve onu çok merak ediyor. Süreyya Halim'in öldüğünü öğreniyor. Akif, Faruk'un Fikret'i kurtardığını söylüyor. Süreyya çok telaşlanıyor.

Fikret gergin bir şekilde eve geliyor ve annesi ile karşılaşıyor. Esma Fikret'teki garipliğin farkında ve Fikret annesine çok sert çıkışıyor. Süreyya hemen Fikret'e koşuyor. Faruk'un nerede olduğunu soruyor. Ama Fikret bilmediğini söylüyor .

FARUK SÜREYYA'YA AÇILIYOR

Süreyya olanları bildiğini yazıyor Faruk'a ve Faruk onu yanına çağırıyor. Faruk, Süreyya'nın ısrarcı sorularından sonra açılıyor. Kafayı yemek üzere olduğunu söylüyor. Bir yalandan söz ediyor. Süreyya daha da korkuyor. Faruk, Ülfet'in Esma'ya ‘Faruk'un Garip'in oğlu olduğunu biliyorum' sözünü anlatır.

GÜNEŞ İLE ADEM ARASINDA NELER OLUYOR?

Güneş, Adem'den etkilenmişe benziyor. Adem'i arayarak ona sesli mesaj bırakıyor. Bu durum Adem'in de hoşuna gidiyor. Güneş'i arıyor. Adem onu evine davet ediyor. Kapıda karşılaşıyorlar ve Güneş yanlışlıkla kutuyu Adem'in kafasına vuruyor. İkili arasında tatlı bir şakalaşma başlıyor.

ESMA BİR GARİPLİK OLDUĞUNU FARK EDİYOR

Fikret ile Faruk yüz yüze geliyor. Faruk bu meseleyi kapatmak istiyor. O sırada Esma geliyor ve Faruk'un son sözlerini duyuyor. Israr etmesine rağmen Faruk bir şey söylemiyor. Esma asabi oldukları için Fikret ve Faruk'u azarlıyor. Faruk, Esma'ya Ülfet'i soruyor o sırada Süreyya'nın seslenmesi Esmayı bu sorudan kurtarıyor.

ESMA'DAN FARUK'A TOKAT

Tam Fikret ile Faruk ortalığı sakinleştirmişken İpek'in yaptırdığı DNA tüm taşları yerinden oynatıyor. DNA testi Faruk'un elindeyken Esma geliyor ve her şeyi öğreniyor. Faruk'a tokat atan Esma zarfını yırttığı DNA sonucunu Faruk'a uzatıyor.