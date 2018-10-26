İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!Esma’nın akıl sağlığı iyi değil! (İstanbullu Gelin 59. Son bölüm izle…)

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 59. son bölümünde; Esma yaşadıklarını kaldıramıyor ve evi terk ediyor. Garip’in evlenme teklifine verdiği cevapla da iyice dağılıyor. Ülfet ise fırsattan istifade kendini acındırmayı başarıyor ve geçmişte Esma ile yaşadıklarını kendi tarafından anlatıyor. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm (60. Bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 59. son bölüm izleme linki…

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İstanbullu Gelin yeni sezon 59. Son bölüm Star TV'de yayınlandı. Son bölümde; Esma aldığı yaraları taşıyamıyor. Önce DNA testi sonra Garip'in sorgulamaları ile iyice hassaslaşıyor. O günün akşamında kendini yalıda buluyor. Sanki hiçbir şey olamamış orası hala kendi eviymiş gibi davranıyor. Ülfet Boranlar'a, İpek'in DNA testi ile hesap sormasının ardından yalanlarla karışık bir hikaye anlatıyor. Adem odasında Esma'yı görmenin şokunu yaşıyor. Esma ise durumun farkında değil. Faruk, Esma'yı buluyor ama eve gitmeye ikna edemiyor. Ta ki annesinin doğum günün gelmesi ile Boran kadınları macera dolu bir sürpriz hazırlıyor. Peki İstanbullu Gelin 59. son bölümde başka neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 60. FRAGMANI YAYINLANDI





İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 59. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma, DNA faciasından sonra Garip'in yanına gidiyor ve kapıda ona evlenme teklif ediyor. Garip ise durumu anlamaya çalışıyor. Esma ise sorusunun yanıtını merak ediyor. Garip, Esma için çok endişeleniyor.

GARİP, ESMA'YA KIZIYOR

Garip, Ülfet ile ilgili yaşananları bu zamana kadar sakladığı için Garip çok kızar ve çocuklarını cezalandırmak için bunu yapıyorsun der. Garip'in hayalini kurduğu evlilik bu değildir. Esma ,Garip'in mutfağa gitmesinden sonra veda etmeden evden çıkar. Uzun bir yürüyüş yapan Esma darmaduman olmuştur.

FİKRET İLE İPEK BİRBİRİNE GİRİYOR

Fikret ısrarla annesini arar ama ulaşamaz. Fikret çılgına dönüp İpek'i hırpalar. Neden bu sırrın üstüne kendi başına iş yaptığını sorgular. İpek'in savunması Adem olayını söylemek de çok geç kaldım, o nedenle bunda geç kalmak istemedim der. Faruk sakinleştirmeye çalışsa da İpek ile Fikret çok kötü birbirine girer.

İPEK ÜLFET'E HESAP SORUYOR

İpek o sinirle, Ülfet'in kapısına gider. Elindeki DNA sonucunu verir. Hayatlarının onun yüzünden alt üst olduğunu söyler. Ülfet'e çok ağır sözler söyler. Peşinden giden Süreyya da bir şey yapamaz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

FARUK ANNESİNİN GÖNLÜNÜ NASIL ALACAK?

Faruk paramparça olur, annesinin kalbini kırdığı için kendini nasıl affettireceğini düşünür. Süreyya onu sakinleştirmeye çalışır ama başarılı olamaz. O sırada Garip arar ve Esma'nın oraya geldiğini ama aralarında bir tartışma geçtiğini söyler. İkisinin de Esma'nın nereye gittiğinden haberi yoktur. Defalarca ararlar ama Esma açmaz.

ÜLFET İLE ESMA'NIN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ülfet yeni bir oyun peşindedir. Farukların kapısına gider. Yanlış anlaşıldığını söyler. Fikret direkt saldırıya geçer Faruk ise daha mantıklı konuşur. Ülfet yarı ağlamaklı ‘tarih tekerrürden ibaret dedikleri bu olsa gerek, zamanında da abim bu şekilde beni kovmuştu. Esma ile bir kavgamızda şüphelerimi söylemiştim. Esma olayı dramatize etti abime söyledi ve abim de beni hayatından sildi. Esma'nın tek lafı ile kimsesiz kaldım. Sizleri tanıyamadım. Nasıl büyüdüğünüzü göremedim' der. Bugün yaşananların Esma ile aralarında olduğunu söyler ve üzgünlüğünü dile getirir. Esma'nın bu sözleri herkes üzerinde bir yumuşama yaratır.

ESMA YALIYA GİDİYOR

Esma akşama kadar dalgın dalgın dolaşıp kendini yalıda buluyor. Eski evine gelen Esma'nın hali içler acısı… Esma içeri girdiğinde kulaklarında eskiye dair sesler ve anılar canlanıyor. Gülümseyerek o günleri anımsıyor. Sonra garip bir şekilde kahve istiyor ve odasında olduğunu söylüyor. Adem de evde Esma'yı görünce büyük şok yaşıyor. Ama Esma farkında değil, Adem'e odasından ne işi olduğunu soruyor Evin çalışanları hemen Boranlar'a haber verir.

BORANLARI BEKLEYEN BOL SÜRPRİZLİ GECE

Faruk sonunda Esma'yı buluyor ama Esma eve dönmek istemiyor. Süreyya Esma'nın doğum gününün geldiğini fark eder. Bu kendilerini affettirmek için harika bir fırsattır. Süreyya Esma'nın yanına gider ve onu eğlenmeye götürmeye ikna eder. Yeni yaş sürprizi büyüktür. Boran kadınları büyük bir maceraya atılırlar. Evde çocuklarla kalan Baronlar'ın erkekleri de başka bir macera yaşar. Kadınların eğlencesi mekanın kumarhane olduğunu öğrenmeleri ve polisin gelmesiyle son bulur.