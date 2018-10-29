İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı yayında! Esma çocuklarına bir anda kararını açıklıyor!

İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından bugün yayınlandı. Adem ile Ülfet'in ortaklığını Fikret kulakları ile duydu. Yayınlanan yeni fragmanda ise; Boranlar yaşadıkları korkunç günlerden sonra yeniden ayakta dimdik duruyor. Esma ile Garip evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Ülfet bir kez daha kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu anlıyor. Ayrıca Adem, Dilara’nın bebeklerin aldırmadığını öğreniyor. İşte İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı...

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İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı heyecan dolu bir bölüm sonrası merakla bekleniyor. Esma çocuklarıyla barışıyor. Faruk annesine güvendiklerini söylüyor. Ama Fikret’in kafası Ülfet’in sözleri ile karışır. Hatta onun yanına gider ve kendini tanıtır. Fikret’in amacı Ülfet’e gözdağı vermek. Ailenin delisi olduğunu, çok fazla güzel yanlışları olduğunu söylüyor. Bir de Adem’le çok benzediklerini söyleyerek Ülfet’i tedirgin ediyor. Fikret odadan çıkar ama çantasını unuttuğu için geri dönmek zorunda kalır. O sırada Adem’le Ülfet gelir ve Fikret Ülfet ile Adem’in aralarındaki her şeyi duyar. İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanında ise; Esma yemek masasında tüm Boranlar oradayken, Garip'in evlenme teklifi ettiğini söylüyor. Esma yıllar sonra aşkına kavuşuyor. Ülfet de bu şekilde dersini alıyor. Esma Ülfet'e ailelerin her zaman bu tip durumlardan güçlenerek çıktığını söylüyor. Adem, Dilara'nın hamile olduğu haberini alıyor. Çocuğunun yaşadığını öğrenen Adem'in mutluluğu tarif edilemez. İşte İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 60. FRAGMANI YAYINLANDI

İSTANBULLU GELİN 59. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma, DNA faciasından sonra Garip'in yanına gidiyor ve kapıda ona evlenme teklif ediyor. Garip ise durumu anlamaya çalışıyor. Esma ise sorusunun yanıtını merak ediyor. Garip, Esma için çok endişeleniyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

GARİP, ESMA'YA KIZIYOR

Garip, Ülfet ile ilgili yaşananları bu zamana kadar sakladığı için çok kızar ve çocuklarını cezalandırmak için bunu yapıyorsun der. Garip'in hayalini kurduğu evlilik bu değildir. Esma ,Garip'in mutfağa gitmesinden sonra veda etmeden evden çıkar. Uzun bir yürüyüş yapan Esma darmaduman olmuştur.

FİKRET İLE İPEK BİRBİRİNE GİRİYOR

Fikret ısrarla annesini arar ama ulaşamaz. Fikret çılgına dönüp İpek'i hırpalar. Neden bu sırrın üstüne kendi başına iş yaptığını sorgular. İpek'in savunması Adem olayını söylemek de çok geç kaldım, o nedenle bunda geç kalmak istemedim der. Faruk sakinleştirmeye çalışsa da İpek ile Fikret çok kötü birbirine girer.

İPEK ÜLFET'E HESAP SORUYOR

İpek o sinirle, Ülfet'in kapısına gider. Elindeki DNA sonucunu verir. Hayatlarının onun yüzünden alt üst olduğunu söyler. Ülfet'e çok ağır sözler söyler. Peşinden giden Süreyya da bir şey yapamaz.

FARUK ANNESİNİN GÖNLÜNÜ NASIL ALACAK?

Faruk paramparça olur, annesinin kalbini kırdığı için kendini nasıl affettireceğini düşünür. Süreyya onu sakinleştirmeye çalışır ama başarılı olamaz. O sırada Garip arar ve Esma'nın oraya geldiğini ama aralarında bir tartışma geçtiğini söyler. İkisinin de Esma'nın nereye gittiğinden haberi yoktur. Defalarca ararlar ama Esma açmaz.

ÜLFET İLE ESMA'NIN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ülfet yeni bir oyun peşindedir. Farukların kapısına gider. Yanlış anlaşıldığını söyler. Fikret direkt saldırıya geçer Faruk ise daha mantıklı konuşur. Ülfet yarı ağlamaklı ‘tarih tekerrürden ibaret dedikleri bu olsa gerek, zamanında da abim bu şekilde beni kovmuştu. Esma ile bir kavgamızda şüphelerimi söylemiştim. Esma olayı dramatize etti abime söyledi ve abim de beni hayatından sildi. Esma'nın tek lafı ile kimsesiz kaldım. Sizleri tanıyamadım. Nasıl büyüdüğünüzü göremedim' der. Bugün yaşananların Esma ile aralarında olduğunu söyler ve üzgünlüğünü dile getirir. Esma'nın bu sözleri herkes üzerinde bir yumuşama yaratır.

ESMA YALIYA GİDİYOR

Esma akşama kadar dalgın dalgın dolaşıp kendini yalıda buluyor. Eski evine gelen Esma'nın hali içler acısı… Esma içeri girdiğinde kulaklarında eskiye dair sesler ve anılar canlanıyor. Gülümseyerek o günleri anımsıyor. Sonra garip bir şekilde kahve istiyor ve odasında olduğunu söylüyor. Adem de evde Esma'yı görünce büyük şok yaşıyor. Ama Esma farkında değil, Adem'e odasından ne işi olduğunu soruyor Evin çalışanları hemen Boranlar'a haber verir.

BORANLARI BEKLEYEN BOL SÜRPRİZLİ GECE

Faruk sonunda Esma'yı buluyor ama Esma eve dönmek istemiyor. Süreyya Esma'nın doğum gününün geldiğini fark eder. Bu kendilerini affettirmek için harika bir fırsattır. Süreyya Esma'nın yanına gider ve onu eğlenmeye götürmeye ikna eder. Yeni yaş sürprizi büyüktür. Boran kadınları büyük bir maceraya atılırlar. Evde çocuklarla kalan Baronlar'ın erkekleri de başka bir macera yaşar. Kadınların eğlencesi mekanın kumarhane olduğunu öğrenmeleri ve polisin gelmesiyle son bulur.