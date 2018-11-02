İstanbullu Gelin 60. son bölümde neler oldu? İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 60. son bölümünde; Esma yıllar sonra kendi için bir şey yapıyor ve Garip ile evlenmeye karar veriyor. Faruk, Fikret ve Osman tepki gösterse de gelinler ikna etme konusunda başarılı oluyor. Ayrıca Fikret kendinden beklenmeyecek bir hamle yapıyor ve Akif’e Adem’le Ülfet’in ortak olduğunu söyleyerek onların çaresine bakacağını söylüyor. Akif de ona yardım etmeyi kabul ediyor. Esma, Ülfet’in yaşattığı son trajedinin dersini veriyor. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm (61. Bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 60. son bölüm izleme linki…

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İstanbullu Gelin yeni sezon 60. son bölüm Star TV'de yayınlandı. İstanbullu Gelin 60. bölümde, Fikret, Adem ile Ülfet ortaklığını Akif'e anlatıyor ve Faruk'u karıştırmadan bir plan yapıyorlar. Esma, Garip ile evlenme kararını çocuklarına anlatıyor. Ancak Boran erkekleri bunu başta kabul etmiyor. Süreyya'nın uzlaştırıcı tavrı ve İpek'in baskıları ile Garip Esma'yı istemeye geliyor. Esma, Ülfet'e gidip ailelerin tüm badirelerden güçlenerek çıkacağını söyleyerek ona büyük bir ders veriyor. Ve yüzükler takılıyor. Ayrıca tesadüfen Adem, Nezih'ten Dilara'nın halen hamile olduğunu öğreniyor. Peki İstanbullu Gelin 60. son bölümde başka neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 60. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Senem'in, Güneş'i eskiden tanıdığı ortaya çıkıyor. Senem, Güneş'in çok değiştiğini ve adını da değiştirdiğini öğreniyor. Güneş işi olduğunu söyleyerek Senem'in numarasını alıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

FİKRET, ADEM İLE ÜLFET'İN ÇARESİNE KENDİ BAKACAK

Fikret, Adem ile Ülfet'in ortaklığını ilk olarak Akif'e anlatıyor. Ama Faruk'a haber vermemesini söylüyor. Ayrıca bunun onun için onur meselesi olduğunu ve bu adamların açığını bulmasını istiyor. Fikret'in amacı bu işi sakince kendi başına halletmek. Akif, bu durumun içinde olmak kaydıyla Fikret'e yardım etmeyi kabul ediyor.

ESMA EVLİLİK KARARINI AÇIKLIYOR

Tüm Boranları akşam yemeği masasında toplayan Esma bir açıklama yapacağını söylüyor. Masada bir tek Osman eksik. Esma'nın telaşlı hali kimsenin gözünden kaçmıyor. Herkes merakla ne söyleyeceğini bekliyor. Ve Osman geliyor, Esma sözü alıyor. Esma geriye ne kadar ömrü kaldığını bilmediğini ve kalan hayatı için bir adım atmaya karar verdiğini söylüyor. Anlayış beklediğini söyleyerek Garip ile evlilik isteğinden bahsediyor. Bu karar şok etkisi yaratıyor. Hatta oğullarını geriyor. Ancak Süreyya çok mutlu oluyor. Faruk konunun kapandığını söyleyerek bunu kabul etmediğini belirtiyor. Kardeşleri de onunla aynı fikirde. Ancak Esma onlardan izin istemediğini söylüyor.

SÜREYYA ESMA'DAN YANA

Süreyya kendini tutamıyor ve bu haberin muhteşem olduğunu söylüyor. Faruk ilişkilerine saygı duyduklarını söylüyor. İpek de Süreyya'ya destek oluyor. Fikret yaş konusuna takılınca Süreyya hayal kurmanın yaşla ne ilgisi olduğunu söylüyor. Ayrıca Esma'nın yıllarca çocukları için çabaladığını ilk defa kendi için bir adım attığını belirtiyor. Esma olayı içinizde konuşun diyerek masadan kalkıyor.

ADEM, DİLARA'NIN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Nazif, Dilara'yı AVM'de görüyor. Dilara hamile olduğunu söyleyerek XRay cihazından geçmiyor ve bir bebek mağazasına giriyor. Nazif, Dilara'nın hamile olduğunu Gülistan'a anlatırken Adem de bu sözleri duyuyor. Kendin dışarı zor atıyor. Çimlere uzanan Adem çocukluğunu düşünüyor.

GARİP İLE ESMA SÖZLENİYOR

Baron kadınları kız isteme organizasyonu yapıyor. Garip eve gelip oğullarından Esma'yı istiyor. Garip, sözleri ile adeta büyülüyor. Garip ‘Sizin kıymetliniz benim mucizemi yerine bir şey koyamadığım' diyor Esma'dan söz ederken.