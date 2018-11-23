İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm fragmanı | ön izleme yayınlandı! Kötüler çekildi! (İstanbullu Gelin 63. son bölüm izle…)

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragman | önizleme yayınlandı. İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 63. son bölümünde; Ülfet hapse giriyor. Adem ise artık kötülükten yorgun düşüyor. Bebeği ona yepyeni bir yol açıyor. Konağa dönen Boran ailesi çok mutlu. Ama Adem’e karşı borçlu da kalmak istemiyorlar. Faruk aldığı kararla tüm aileyi şaşırtıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm (64. Bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 63. son bölüm izleme linki…

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İstanbullu Gelin yeni sezon 64. yeni bölüm ön izleme yayınlandı . İstanbullu Gelin 63. bölümde; Boran ailesi konağa davul zurna ile dönüyor. Garip tüm eşyaları onlar gelmeden yerli yerince yerleştiriyor. Bu da Boran erkeklerini oldukça geriyor. Ama Esma ve kızlar çok mutlu oluyor. Evsiz kalan Adem kendini Güneş'in yanında buluyor. Güneş, Adem'i affedip ona evinin anahtarını veriyor. Faruk, Adem'e karşı borçlu olduklarını düşünerek bir çıkış yolu arıyor. Faruk'un sürpriz kararı herkesi şaşırtıyor. Peki İstanbullu Gelin 63. son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 64. YENİ BÖLÜM FRAGMAN | ÖN İZLEME YAYINLANDI







İSTANBULLU GELİN 63. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Boranlar Adem'in şaşırtan hamlesi ile evlerine dönüyor. Davullu zurnalı karşılama ile evlerine geliyorlar. Kapıda onları Garip karşılıyor. Osman, Fikret ve Faruk gerilse de evin kadınları bu sürpriz çok seviniyor. Esma yıllar önce Garip'le o kapıda ayrıldıkları günü hatırlıyor. Esma ile Garip aynı kapıda buluşuyorlar. Esma ‘bugün çok güneşli bir gün' diyor. Süreyya Garip'e ‘bu ne güzel sürpriz' diyor. Garip ise asıl sürprizin evde olduğunu söylüyor. Esma gözleri kapalı şekilde eve giriyor. Gözlerini açtığında evdeki eşyaların yerli yerinde durduğunu görüyor. Garip tüm ev eşyalarını icradan satın alıp saklıyor. Ve ev hediyesi olarak Boranlar için konağa yerleştiriyor. Faruk maddi olarak karşılığını ödemek istiyor. Ama Garip, Esma'yı mutlu etmekten men edilmek istemiyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ÜLFET'İN VEDASI

Ülfet'in gidişi Güneş'i darmaduman ediyor. Ülfet'in gittiği günü düşünüyor. O gün Ülfet'e ‘neden yaptın' diye hesap soruyor. Güneş Boranlar'ı suçluyor. Ülfet polislere aradığını söylüyor ve son kalan vakitlerini azarla geçirmek istemiyor. Güneş'in Ülfet'in başına gelenlerde yanında olduğu da ortaya çıkıyor. Ülfet, Güneş'e ailesini bıraktığını söyleyerek markasına teslim ediyor. Güneş kendini toparlıyor ve çalışanlarla ciddi bir konuşma yapıyor.

ADEM GÜNEŞ'E GİDİYOR

Adem, Güneş'i ziyaret ediyor. Güneş, Adem'i son yaşananlardan dolayı sinirle karşılıyor. Adem randevularını unuttuğu için Güneş'ten özür diliyor. Dilara'nın ona yalan söylediğini ve bir çocuğu olacağını söylüyor. Ve anın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Güneş yumuşamaya başlıyor. Adem evden ayrıldığını ve evi de gerçek sahiplerine verdiğini de söylüyor. Artık kendine ait bir yerde yaşamak istediğini ve geçmişinin karanlık gölgelerinden bunaldığını anlatıyor. Güneş, Adem'e evinin anahtarını veriyor.