İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı: Esma hastalığına karşı ilk önlemini alıyor! (İstanbullu Gelin 66. bölüm fragmanı izle)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm fragmanı ekranda. Yeni fragmanda; Esma Sultan alzheimer teşhisinden sonra büyük bir şok yaşıyor. Her şeyi unutacak olmak hiç kolay değil. Esma, unutmadan önce yazmaya başlıyor. Çocukları, gelinleri, torunları ve evi hepsini tek tek not ediyor. Unuttuklarını kendi not defterinden okumak istiyor. İşte İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Faruk ile Osman telaşla hastaneye gidiyor, yolda Esma'yı da arayarak haber veriyorlar. Süreyya da haberi İpek'e haber veriyor. Fikret'in kavgaya karıştığını ve hastanede olduğunu iletiyor. Herkes hastaneye koşuyor. Adem'in de ameliyatta olduğunu herkes orada öğreniyor. Esma, Adem'in orada olduğunu öğrenince ‘Allah kahretsin onu' diyerek haykırıyor. Dilara bu sözlerle daha da perişan oluyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA İLE FARUK ÇATIŞIYOR

Adem de Fikret de ameliyatta ve durumları ciddiyetini koruyor. Kapıda herkes perişan halde. Ama en kötü durumda olan da Dilara. Çünkü Esma dilini tutamıyor. ‘O uğursuz yüzünden benim oğlum gidiyor' diye haykırıyor. Faruk onu sakinleştirmeye çalışıyor. Ama Esma onu da suçluyor. Faruk adeta çileden çıkıyor. ‘Ben de insanım' diyerek annesine kızıyor. Süreyya, Faruk'un yanına giderek onu sakinleştirmeye çalışıyor. Annesinin onu suçlamadığını kendisini suçladığını söylüyor.

FİKRET İYİLEŞİYOR

Fikret'ten güzel haber geliyor. Doktor hayati bir tehlikesi olmadığını söylüyor. Esma ve diğerleri sevinçle birbirlerine sarılıyorlar. Adem ise hala ameliyatta. Onu merak eden ise sadece Dilara. Adeta dağılıyor. Ona yaptığı haksızlığa rağmen bebeğinin nasıl sahiplendiğini şimdi anlıyor.

ADEM FİKRET KADAR ŞANSLI DEĞİL

Fikret kendine gelir gelmez Adem'i soruyor. Ama Adem onun kadar şanslı değil. Güneş ise her şeyden habersiz Adem'e yazıyor. Uzun bir mesaj atıyor ona. Akşam evde Adem için yemek hazırlıyor. Gözü de bir yanda telefonda. Adem'i arıyor ulaşamayınca da sesli mesaj bırakıyor.

GARİP BİR AN ÖNCE EVLENMEK İSTİYOR

Garip yakın zamanda Esma ile evlenmek istiyor. Tabi bu karar Boran erkekleri üzerinde büyük bir gerginlik yaratıyor.