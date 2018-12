Esma’dan Garip kararı! İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm 2.fragmanı yayında! (İstanbullu Gelin 66. bölüm fragman izle)

İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm 2. fragmanı ekranda. Yeni fragmanda; Esma Sultan alzheimer teşhisinden sonra büyük bir şok yaşıyor. Her şeyi unutacak olmak hiç kolay değil. Esma, unutmadan önce yazmaya başlıyor. Çocukları, gelinleri, torunları ve evi hepsini tek tek not ediyor. Unuttuklarını kendi not defterinden okumak istiyor.