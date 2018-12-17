Süreyya, Esma’nın sırrını öğreniyor! İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı. Yeni fragmanda; Esma çocuklarına 'nikah falan olmayacak, biz ayrılmaya karar verdik' diyor. diyor. Garip ayrılıkla savruluyor. Evdekiler çok şaşkın. Süreyya, Esma'nın hastalığını öğreniyor. Esma bu sırrı saklamasını istiyor.İşte İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı...

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İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Esma hastalığı ile baş etmeyi çalışırken Garip’i paramparça ediyor. Faruk, Emir’in kaybolması ile büyük gerginlik yaşıyor. İşte son bölümde yaşananlar…

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Esma hastalığının şoku ile hastaneden çıkıyor. Doktor hastalığı geciktirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Ama Esma sonunda her şeyi unutacağını biliyor. Doktor bir takım önerilerde bulunuyor ve hareketli bir yaşam sürmesini öneriyor. O sırada Garip de evdekileri düğün organizasyonuna ikna etmeye çalışıyor. Boran erkekleri Garip'i acelecilikle suçluyor. İpek ve Süreyya yine ortalığı yumuşatmaya çalışıyor. Faruk gelen telefonla toplantısını unuttuğu fark ediyor. Acilen işine gidiyor. Süreyya Faruk'u Yaz ile ilgilenmemekle suçluyor. Tabi bunu şaka yollu yapıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA EVLİLİĞİ ERTELEMEK İSTİYOR

Esma konağa geliyor. Kapıda evine bakıp geçmişten bu güne kadar yaşadığı anılarını düşünüyor. Faruk'u kucağına aldığı anı, Garip ile kapıda konuşmalarını ve ailece geçirdikleri günleri hatırlıyor. O sırada Garip geliyor ve onu kaçırmaya geldiğini söylüyor. Esma bakışları ile kendini ele veriyor. Garip tuhaflığı anlıyor ama Esma onu geçiştirmeyi başarıyor. Esma Fikret'i bahane ederek Garip'in evlilik istediğini ertelemek istiyor. Hatta Garip'e ‘beni sık boğaz ediyorsun' diyor. Garip bu duruma çok bozuluyor. ‘Konağın ve çocukların sorunları bitmeyecek, sen biraz kafanı topla' diyor.

EMİR KAYIP

Emir ortadan kayboluyor. Annesini düşünerek yollara düşen Emir büyük bir çöküntü yaşıyor. Faruk oğlunun kayıp olduğunu öğrenince telaşla onu aramaya çıkıyor. Faruk toplantısını da askıya alıyor, Akif arayınca durumu anlatıyor. Faruk, telefonla oğlunu arıyor ama Emir telefona cevap vermiyor. Faruk okula gidip müdürü paylıyor.

ESMA UNUTMAMAK İÇİN YAZIYOR

Esma anılara boğuluyor. Çocukluğuna kadar iniyor. Her şeyi unutacak olmak onun için kabul edilemeyecek bir durum. Bu nedenle günlük tutmaya karar veriyor. Çocuklarını, Garip'i ve hatırlamak istediği her şeyi yazıyor.

DİLARA ADEM'İ KISKANIYOR

Dilara, Senem'e gidip Adem'den söz ediyor. Adem'in yanında bir kadın olduğunu anlatıyor. Senem, Adem'in yanındakinin Güneş olmasından şüpheleniyor ama bu şüphesini Dilara'ya söylemiyor.

ADEM: ARTIK YÜRÜYEMEYECEĞİM

Adem fizik tedavi görmeye başlıyor. Doktoru aşağılayan Adem sonra da Güneş'i azarlıyor. Artık yürüyemeyeceğini söylüyor. Güneş'e karım mısın, sevgilim misin? Diye soruyor. Güneş sakinliğini korumaya çalışsa da bu sözlere çok bozuluyor. Güneş gidince Adem şoförünü arayıp onu orada çıkarmasını söylüyor. Ayrıca otelde yer ayırtmasını istiyor.