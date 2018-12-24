İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Düğün var!

İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Esma ile Garip evleniyor. Düğün günü geliyor. Faruk annesiyle duygusal bir konuşma yapıyor. Tahtı artık gerçek sahibine teslim etmenin zamanı geldiğini söylüyor.Esma gönlü rahat bir şekilde 'evet' diyor.İşte İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı...

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İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Esma’nın hastalığını öğrenen Süreyya onu hastalığını gizleme kararından geri çevireceğe benziyor. Garip, Esma’dan ayrılınca gitmeyi düşünüyor ama sonra sonra o da acı gerçekle yüzleşiyor. İşte son bölümde yaşananlar

İSTANBULLU GELİN 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem psikoloğuna başından gelenleri anlatıyor. Fikret'ten söz açılıyor ve konuyu kapatıyor. Güneş'ten konuşmak istediğini söylüyor. Güneş'i nereye koyacağını bilmediğini söylüyor. Güneş'in onun için yaptıklarına akıl sır erdiremediğini anlatıyor. Psikolog Güneş ile kaybettiği döngüyü yeniden kurmaya çalıştığını söylüyor. İnsanların ona değer verdiğini anlatıyor. Adem ise insanların sonradan gittiğini söylüyor. Dilara ve Boranlar'dan söz ediyor. Psikolog Adem'in o ilişkileri nasıl bıraktığını hatırlamasını istiyor.

ADEM, GÜNEŞ'TEN ÖZÜR DİLİYOR

Güneş, Adem'in bu şekilde evden ayrılması yüzünden çok üzgün. Psikolg çıkışı Adem arıyor. Adem fizik tedavi merkezi aradığını ve onu önerdiklerini söylüyor. Espri ile Güneş'ten özür diliyor. Güneş mutlu oluyor ama burnundan da kıl aldırmıyor.

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GARİP GİTMEYİ PLANLIYOR

Garip imza yetkilerini devretmek istiyor. Adem ve Fikret Garip'le konuşarak, dünden bugüne neyin değiştiğini sorguluyor. Garip ‘böyle uygun gördüm' diyerek konuyu geçiştiriyor. Salı günü Amerika'ya gideceğini söylüyor.

ESMA GARİP'İN GİDECECEĞİNİ DUYUYOR

Esma Garip'in gideceğini öğreniyor. Faruk annesine ısrarla ayrılık sebebini soruyor. Ama Esma canının ne kadar yandığını saklayarak bu soruyu cevapsız bırakıyor. Kendini odasına attığında da odasına atıyor. Ağlayarak yıllar önce Garip'I kaybettiği o günleri hatırlıyor.

SÜREYYA ESMA'NIN HASTALIĞINI ÖĞRENİYOR

Esma ile Garip ayrılığına kimse akıl sır erdiremezken Nurgül gerçeği öğreniyor. Öğrendiği gerçekle baş edemeyip Esma'nın hasta olduğunu Süreyya'ya söylüyor. Esma Süreyya'dan çocuklarına söylememesini istiyor. Süreyya, Esma'ya güç verecek bir konuşma yapıyor.

GARİP İLE ESMA YENİDEN

Garip ile Esma bir kez daha karşılaşıyor. Garip ‘sen unutsan ne olur benim hafızam ikimize de yeter' diyor. Esma ağlayarak Garip'e sarılıyor.