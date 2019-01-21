İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm 2. fragman: Süreyya’nın yalanı ortaya çıkıyor! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izle)

İstanbullu Gelin 69. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün yayınlanan yeni fragmanda; Süreyya , Faruk ile konuşarak annesinin hastalığını kabul etmesine yardım ediyor. Dilara, Süreyya'nın Güneş ve Adem'le olan yalanını yakalıyor. Süreyya'ya çok ağır laflar ediyor. Adem, Güneş ile olan birlikteliğinden aldığı güçle Dilara'ya boşanmaya sıcak baktığını söylüyor. Süreyya gözyaşları içinde kalıyor. Dilara hastaneye kaldırıyor. Ayrıca Fikret'in İpek kıskançlığı tavan yapıyor. İşte İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanları...

İSTANBULLU GELİN 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 68. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma ile Garip'in evliliği Boran erkeklerini evden ayrılmaya yöneltiyor. Süreyya Faruk'u konakta kalmak için ikna etmeye çalışıyor. Esma'nın ne kadar üzüldüğünün de farkında. Süreyya, Esma Sultan ile konuşarak en mağdur kişinin Garip olduğunu ve çocukları ikna edecek kişinin de Garip olduğunu söylüyor. Diğer yandan da konağın kadınları gelin hamamı yapmak istiyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

DİLARA'DAN GÜNEŞ'İ YIKAN SÖZLER

Güneş ile Dilara yan yana geliyor. Önce havadan sudan konuşuyorlar. Bu tuhaf karşılaşmadan ikisi de rahatsız. Dilara cinsiyet sorusuna ‘babası yok diye kendini göstermedi' diye cevap veriyor. Ayrıca Adem'in ondan daha heyecanlı olduğunu söylüyor. Ayrıca Dilara zor bir dönemden geçtiklerini söylüyor ve bebeğin ilişkiye iyi geleceğini düşündüğünü anlatıyor.

FİKRET ADEM'İ NİKAHA DAVET EDİYOR

Fikret, Adem'in yanına gidiyor. Fikret kendinden kurtulma şansının olduğunu ama kendisinin böylesini tercih ettiğini söylüyor. Havadan sudan söz ediyorlar. Fikret, Adem'e Garip ile Esma'nın evlilik davetini veriyor. Adem alaylı şekilde davet aldığı için seviniyor, ama reddediyor.

SÜREYYA HİÇ İSTEMEDİĞİ BİR SIRRA ORTAK OLUYOR

Senem, Güneş'in Adem ile yakınlaştığını anlatıyor. Ayrıca Güneş'le konuştuğunu söylüyor. Süreyya Dilara'ya gerçekleri anlatmak istiyor. Senem, Güneş'in kimliğini saklayıp Dilara'yı Adem'den uzaklaştırmayı öneriyor. Çünkü Adem'den artık ona yar olmayacağını anlatıyor.

GELİN HAMAMI SÜRPRİZİ

Gelin hamamı zamanı geliyor. Esma, Senem'e zenne konusunda şaka yamayı ihmal etmiyor. Eğlence tavan yapıyor. Senem'e göre her trajedinin arkasında bir komedi var. Ve hamamın olmazsa olması keseci de gelince Senem zor anlar yaşıyor.

ESMA'DAN YENİ KARAR

Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.