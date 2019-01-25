İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Dilara, Süreyya’yı affetmiyor! (İstanbullu Gelin 69. son bölüm izle)

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 69. son bölümünde; Esma’nın hastalığını öğrenen Boranlar yeniden birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile haline geliyor. Süreyya bu süreçte Faruk’un en önemli destekçisi oluyor. Dilara, Adem ile Güneş’in ilişkisini öğrenince acısını Süreyya’dan çıkarıyor. Fikret ise İpek’le ilgili yaşadığı kıskançlıklarla yeniden psikolojik bir buhranın içine giriyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm (69. bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 69. son bölüm izleme linki…

İstanbullu Gelin yeni sezon 69. son bölüm Star TV'de yayınlandı. İstanbullu Gelin 69. bölümde; Garip ile Esma Uludağ'a balayına çıkıyor. Esma yıllar sonra aşkına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Annelerinin hasta olduğunu öğrenen Faruk, Fikre ve Osman yeni bir sınavdan geçiyor. Fikret, İpek ile bir türlü istediği gibi gitmeyen evliliği ve Garip ile aynı evde yaşama fikri ile baş etmeye çalışıyor. Adem, Güneş'in elini bu sefer daha sıkı sıkıya tutuyor ve Dilara'ya boşanmaya sıcak baktığını söylüyor. Dilara, Adem'in sevgilisinin Güneş olduğunu öğrenince Süreyya'nın dostluğunu sorguluyor. İstanbullu Gelin 69. son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 69. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma ile Garip balayına Uludağ'a gidiyor. Esma daha gider gitmez balayı çifti olduklarını herkesin bilmesinden utanıyor. Garip ise Esma ile her şeyi eksiksiz yaşamak istiyor. Esma'yı yemekten sonra dansa götürüyor. Esma yine kontrolcü davranmaya çalışıyor. Ama yeni evli çift müthiş bir gece geçiriyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

BORAN ERKEKLERİNİN YENİ SINAVI

Esma'nın hastalığını öğrenen Fikret ile Faruk kabullenme zorluğu çekiyor. İpek ve Süreyya'da onlara destek oluyor. Faruk annesini bu halde bırakamayacağını söylüyor. Fikret de aynı fikirde. Süreyya ve İpek, yine Garip'ten yana. Ama Faruk ve Fikret hala bu evlilik durumunu kabullenebilmiş değil. İpek'in sözleri de onları iyice rahatsız ediyor.

FİKRET İLE İPEK ARASINDA İPLER GERİLİYOR

Okan, İpek'e olan ilgisini açıkça göstermeye başlıyor. İpek'e ofiste oda ayarlıyor. Fikret bu durumdan rahatsız oluyor. Hatta İpek'in homeofise olarak çalışmasını söylüyor. Ama İpek de bu fikre karşı çıkıyor. Fikret, Okan gidince gerginliğini daha da ortaya döküyor. İpek kendini işe yarar hissetmesinin Fikret'e battığını söylüyor. Fikret alınganlık ederek üste çıkmaya çalışıyor. Hatta, çocuklar evdeyken ve annesi hastayken İpek'in oda derdinde olduğunu söylüyor.

FARUK VE SÜREYYA'DAN KAÇAMAK

Faruk, Süreyya ile baş başa bir gün geçirmek istiyor. Eskiden müdavimi olduğu bir yere Süreyya'yı ilk kez götürüyor karısını. Bu yer Faruk'un babasının ölümünden sonra nefes almak için geldiği yer. Faruk yine sıkıntısı olunca buraya gelmiş. Ama bu sefer Süreyya'yı da yanında getiriyor.

ADEM ARTIK BOŞANMAYA SICAK BAKIYOR

Dilara doktor kontrolüne gidiyor. Adem gelmeyecek diye düşünürken Adem çıkageliyor. Bebeğini gören Adem çok mutlu. Dilara'nın yüzünden düşense bin parça. Çıkışta konuşacak fırsat buluyorlar. Adem, avukatının haber verip vermediğini soruyor. Çekişmeli boşanmadan vazgeçtiğini söylüyor. Ayrıca bir zorluk çıkarmayacağını anlatıyor. Dilara doktorun yanına dönmesi gerektiğini söylüyor. O sırada Adem'in telefonu çalışıyor. Arayan Güneş ve Adem'le buluşmak istiyor. Yakınlarda olan Güneş hastanenin önüne geliyor. Dilara da bu konuşmaya kulak misafiri olup Adem'i takip ediyor. Hastanenin önüne araba ile gelen Güneş gülerek Adem'i karşılıyor. Dilara şaşkınlık içinde onları izliyor.

DİLARA SÜREYYA VE NESLİHAN'DAN HESAP SORUYOR

Dilara Neslihan'a gidip ‘o kadına ellerimle kahve' yaptım diyerek öfkeyle çıkışıyor. Salak yerine konduğunu söyleyerek kızıyor. Ama Neslihan ‘seni korumaya çalıştım' diyor. O sırada Süreyya geliyor. Neslihan kapıda ‘neden söyledin' deyince Dilara Süreyya'nın da olanlardan haberdar olduğunu anlıyor. Süreyya daha yeni öğrendiğini söylüyor. Dilara çok öfkeleniyor. Neslihan tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söylüyor. Dilara, Süreyya'ya o kadar öfkeleniyor ki, yaşadıklarını onların yaşamasına asla izin vermeyeceğini söylüyor. Dilara çıkıp gidiyor, Süreyya da peşinden gidiyor. Tartışma dışarıda da sürüyor. Dilara, Süreyya'yı affetmiyor.