İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: İpek’ten büyük terk ediş! İstanbullu Gelin fragman izle…

İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla merakla beklenen bazı detaylar ortaya çıktı. İstanbullu Gelin 70. bölüm fragmanında en dikkat çeken konu İpek'in Fikret'i terk edişi oldu. Fikret'in Okan'a yumruk attığı sahne de İstanbullu Gelin fragmanının dikkat çeken anları arasında yer aldı. Ayrılıklar büyük olsa da Süreyya'nın barışma konusundaki umutları İstanbullu Gelin fragmanında yer alan bir detay oldu. İstanbullu Gelin 70. bölüm fragmanından detaylar...

İstanbullu Gelin son bölümde yeni evli çift müthiş bir gece geçiriyor, Esma ile Garip balayına Uludağ'a gidiyor. Esma’nın balayı çifti olduklarının bilinmesinden dolayı bazı çekinceleri olsa da çift mutlu bir yemek ve dansla güzel bir balayı gecesi yaşıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

FARUK VE SÜREYYA'DAN KAÇAMAK

Faruk, Süreyya ile baş başa bir gün geçirmek istiyor. Eskiden müdavimi olduğu bir yere Süreyya'yı ilk kez götürüyor karısını. Bu yer Faruk'un babasının ölümünden sonra nefes almak için geldiği yer. Faruk yine sıkıntısı olunca buraya gelmiş. Ama bu sefer Süreyya'yı da yanında getiriyor.

ADEM ARTIK BOŞANMAYA SICAK BAKIYOR

Dilara doktor kontrolüne gidiyor. Adem gelmeyecek diye düşünürken Adem çıkageliyor. Bebeğini gören Adem çok mutlu. Dilara'nın yüzünden düşense bin parça. Çıkışta konuşacak fırsat buluyorlar. Adem, avukatının haber verip vermediğini soruyor. Çekişmeli boşanmadan vazgeçtiğini söylüyor. Ayrıca bir zorluk çıkarmayacağını anlatıyor. Dilara doktorun yanına dönmesi gerektiğini söylüyor. O sırada Adem'in telefonu çalışıyor. Arayan Güneş ve Adem'le buluşmak istiyor. Yakınlarda olan Güneş hastanenin önüne geliyor. Dilara da bu konuşmaya kulak misafiri olup Adem'i takip ediyor. Hastanenin önüne araba ile gelen Güneş gülerek Adem'i karşılıyor. Dilara şaşkınlık içinde onları izliyor.

BORAN ERKEKLERİNİN YENİ SINAVI

Esma'nın hastalığını öğrenen Fikret ile Faruk kabullenme zorluğu çekiyor. İpek ve Süreyya'da onlara destek oluyor. Faruk annesini bu halde bırakamayacağını söylüyor. Fikret de aynı fikirde. Süreyya ve İpek, yine Garip'ten yana. Ama Faruk ve Fikret hala bu evlilik durumunu kabullenebilmiş değil. İpek'in sözleri de onları iyice rahatsız ediyor.

FİKRET İLE İPEK ARASINDA İPLER GERİLİYOR

Okan, İpek'e olan ilgisini açıkça göstermeye başlıyor. İpek'e ofiste oda ayarlıyor. Fikret bu durumdan rahatsız oluyor. Hatta İpek'in homeofise olarak çalışmasını söylüyor. Ama İpek de bu fikre karşı çıkıyor. Fikret, Okan gidince gerginliğini daha da ortaya döküyor. İpek kendini işe yarar hissetmesinin Fikret'e battığını söylüyor. Fikret alınganlık ederek üste çıkmaya çalışıyor. Hatta, çocuklar evdeyken ve annesi hastayken İpek'in oda derdinde olduğunu söylüyor.