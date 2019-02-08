Konakta Süreyya dönemi! İstanbullu Gelin 72. yeni bölüm fragmanı yayında! (İstanbullu Gelin 71. son bölüm izle)

İstanbullu Gelin yeni sezon 71. son bölüm Star TV’de yayınlandı. İstanbullu Gelin 71. bölümde; Dilara, Adem ile Güneş’in yakınlaşması ile daha da çıkmaza giriyor. Doğum anı gelince Adem’i arıyor. Faruk da Adem ile beraber hastaneye gidiyor. Faruk burada Adem’in değiştiğine ilk kez inanıyor. Ve ona iyi bir baba olacağını söylüyor. Ayrıca Esma’nın kırgınlığı konakta soğuk rüzgarlar estiriyor. Fikret, Adem’e yeniden iş yapmak için bir adım atıyor. İpek boşanmayı düşünüyor. Peki İstanbullu Gelin 71. son bölümde başka neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 72. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin'in yayınlanan 71. son bölümünde; Boranlar'ın konağında yeni bir dönem başlıyor. İpek'in gidişi ve Fikret'in Adem ile yakınlaşması dengeleri değiştiriyor. Fikret, Garip'e hisselerini satmayı teklif ediyor. Faruk, Fikret'in Adem'e güvenmesine kızıyor ve yeni bir yol ayrımına giriyor. Ayrıca Dilara doğum yapıyor. Onu doğuma Adem ile Faruk yetiştiriyor. İstanbullu Gelin 71. son bölüm izleme linki…

İSTANBULLU GELİN 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 71. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya konakta işleri yoluna sokmaya çalışıyor. Faruk ona ‘Süreyya Sultan' diyerek takılıyor. Fikret hiç olmadığı kadar neşeli. Faruk, Fikret'in ortadan kaybolmasına kızıyor. Fikret de yeniliklerden söz ediyor ama Faruk'a sormasına rağmen söylemiyor Faruk bu durumdan işkilleniyor.

İPEK: BEN BOŞANMAYA KARAR VERDİM

İpek, Okan ile konuşuyor. Okan, İpek'i düşürdüğü durum için üzgün olduğunu söylüyor. İpek konuştukları konudan bile rahatsızlık duyduğunu söylüyor. Ayrıca Fikret adına da özür diliyor. Okan Fikret ile aralarını açmak istemediğini söylüyor. İpek geri adım atmayacağını belirtiyor, bu işin kendini ispat etme çabası olduğunu söylüyor. Okan'a bu durumda onunla çalışıp çalışmama fikrini soruyor. Okan çalışmak istediğini ama bu şirketle olmayacağını söylüyor. İpek boşanmaya karar verdiğini söylüyor. Bu düşüncesini ilk kez Okan ile paylaşıyor. İpek bir ev bulmak istediğinden de söz ediyor. Okan, İpek'e yanlış anlamamasını söyleyerek ona avans teklif ediyor. İpek parası olduğunu söyleyerek bu sözün ona güven verdiğinin altını çiziyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

GÜNEŞ İLE DİLARA KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Adem ile Güneş git gide yakınlaşıyor. Sokakta öpüşürlerken Dilara da tesadüfen onları görüyor. Güneş, Adem'in saçlarını düzeltiyor. Dilara uzaktan bu aşk dolu anları görüyor. Güneş, Adem'den ayrıldıktan sonra mağazaya giriyor. Dilara'nın olduğu mağazada Güneş'in yüzüğü konu oluyor. Güneş, yüzüğün özel birinden hediye olduğunu söylüyor. Dilara telaşla dışarı çıkıyor. Güneş onu fark edip peşinden gidiyor. Güneş onunla konuşmak istediğini söylüyor. Güneş, Dilara'yı aptal yerine koymak istemediğini söylüyor. Ayrıca Adem'in evli olduğunu bilmediğini öğrendiğinde de ilişkilerinde bir değişken olamayacağını gördüğünü söylüyor. Dilara onu tersliyor. Güneş sadece yanlış anlaşılmayı düzeltmek istediğini söylüyor. Dilara'ya göre Güneş sadece vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Bir de Adem'in yüzsüzlükte dengini bulduğunu söylüyor.

FİKRET ADEM'E HİSSELERİNİ TEKLİF EDİYOR

Fikret'e göre yepyeni bir sayfa açılıyor. Kendinden çok emin ve her şeyin harika olacağına inanıyor. Fikret, Adem'e giderek şirketteki hisselerini satmaya karar verdiğini söylüyor. Adem bu teklif karşısında afallıyor. Fikret ona düşünmesi için zaman veriyor. Esma ile yan yana gelen Adem ona da bir şey söylemiyor. Çünkü Esma'yı üzmek istemiyor.

FİKRET, ADEM'E EVET DİYOR

Fikret, Adem ile buluşuyor. Adem, Fikret'e kararını sorunca ‘evet' cevabını veriyor. Fikret hisselerini satacağını söylüyor. Ayrıca riski tek başına alacağını söylüyor. Adem, Fikret'in ona tam anlamı ile güvenmediğinin farkında. Konu Faruk'a gelince, Fikret çok rahat bir tavır sergiliyor.

‘SÜREYYA SULTAN' HAKİMİYETİ DEVRALIYOR

Süreyya konaktaki yönetimi devralıyor. Gülistan bu durumdan rahatsız oluyor. Çünkü Rus yardımcıdan hoşlanmıyor. Süreyya İpek'le konuşma görevini de devralıyor. Süreyya İpek'i arıyor ve konuşmak için eve davet ediyor. İpek evde kalan eşyalarını da almak istediğini söyleyerek bu teklifi kabul ediyor. İpek, Süreyya'ya boşanma fikrini açıklıyor. Süreyya kendi hayatından örnekler veriyor.

DİLARA DOĞUMA GİRİYOR

Faruk, Adem'leyken Dilara'dan gelen telefon ikisini de harekete geçiriyor. Dilara'yı hastaneye yetiştiriyorlar. Doğumun başladığı orada ortaya çıkıyor. Faruk, Adem'in iyi bir baba olacağına inanıyor. Adem sorgulayınca da uzun uzun ona neden iyi bir baba olacağını anlatıyor.

FARUK YOL AYRIMINDA

Faruk, Fikret'in Adem'le iş yapacağını öğrenince kendini kaybediyor. Adem'e nasıl güvendiğini sorguluyor. Fikret tavırları ile Faruk'u daha da sinirleniyor. Faruk, Fikret'in bu hamlesi ile önemli bir karar aşamasına geliyor.