Esma Süreyya’yı azarlıyor! İstanbullu Gelin 73. yeni bölüm 2. fragmanı yayında (İstanbullu Gelin yeni bölüm izle)

İstanbullu Gelin 73. yeni bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. Yeni fragmanda; İpek ile Fikret'in arası birkez daha açılıyor. İpek'in Okan'la ev bakmaya gitmesi ipleri koparıyor. Esma bunu duyunca deliriyor. Süreyya onu korumaya çalışınca Esma'dan çok büyük azar yiyor. İşte İstanbullu Gelin 73. yeni bölüm fragmanları...

İSTANBULLU GELİN 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 72. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk, Adem'le beraber hastaneye gittiğinde ondaki değişimi fark ediyor. Adem'e iyi bir baba olacağını söyleyen Faruk, Bir kardeşini kaybetmektense iki kardeşini birden kazanmak istediğini söylüyor. Adem bu sözleri şaşkınlıkla karşılıyor.

DİLARA'YA SÜRPRİZ KARŞILAMA

Dilara yanında Süreyya ve teyzesi ile bebeğinin mutluluğunu yaşıyor. Adem de bebeğini hoşgeldin umudum diye karşılıyor. Dilara'nın yaşayacağı mutluluk bununla da sınırlı kalmıyor. Eve gittiğinde Boran kadınlarının onun için hazırladığı sürprizi görüyor. Süreyya Dilara'ya kavuştuğu için artık geleceğe daha umutla bakıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA, ADEM'İ GEÇMİŞLE YÜZLEŞTİRİYOR

Esma Sultan, sürpriz karşılama sonrasında artık baba olan Adem'i karşısına alıp konuşuyor. Geçmişten dem vuran Esma, ‘daha bir günlükken ona birini zarar verdiğini düşünebiliyor musun?' diyor. Adem bu şekilde bir ders daha alıyor. Hem de hiç ummadığı bir isimden.

FARUK: BUNU İLK KEZ HİSSETTİM

Faruk'un Adem'e olan teklifi Boran erkeklerini bir masada topluyor. Fikret, Osman, Faruk ve Adem unutulmaz bir gece yaşıyor. Faruk ‘ilk kez onunla aramda kardeşlik bağı hissettim' diyor. Ayrıca Esma'ya Adem'e bir şans daha vermek istediğini söylüyor. Adem ise baba olma fikri ile baş etmeye çalışıyor. Ayrıca bebeğinin gelişinin mutluluğunu Güneş'le de paylaşıyor. Güneş bebeğin fotoğrafını görünce çok mutlu oluyor.

OSMAN AŞKA KAPILIYOR

Osman evde çalışan bakıcıya doğru bir adım atıyor. Bakışları sözleri ile kafa karışıklığını da gözler önne seriyor. ‘Aşktan hiç korkulur mu?' sözü de ona ilk adımı attırıyor.

FİKRET'TEN İPEK'E ADIM

Fikret, kardeşleriyle yeniden kurduğu bağa rağmen mutlu hissetmiyor. Çünkü bir yanı eksik. İpek'e mesaj atarak ona bir şans daha vermesini istiyor. ‘Yeni baştan olmaz mı?' diye soruyor.