İstanbullu Gelin 73. yeni bölüm fragmanı geldi! Faruk’tan beklenmeyen hamle! İstanbullu Gelin 72. son bölüm izle…

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 72. son bölümünde; Dilara bebeğini kucağına alıyor. Hastanede Süreyya ile karşılaştıktan sonra onu evde bir sürpriz daha karşılıyor. Faruk, Adem’e inanılmaz bir teklifte bulunuyor. Fikret ağabeyinden hiç beklemediği bu tavırdan sonra İpek’e yeni baştan başlamak istediğini söylüyor. Osman ise aşka bir adım atıyor. İstanbullu Gelin 72. son bölüm izleme linki…

İstanbullu Gelin yeni sezon 72. son bölüm Star TV'de yayınlandı. İstanbullu Gelin 72. bölümde; Boranlar bir kez daha Adem'i bağrına basıyor. Burada en önemli rol de Faruk'un. Faruk, Adem ile bir konuşma yaparak ona hala inandığını söylüyor. Sonra da Esma Sultan'a konuyu açıp Adem'e bir şans daha vermek istediğini söylüyor. Adem'e inanmayan tek kişi ise Okan oluyor. Okan, aldığı kararla herkesi şaşırtıyor. Ayrıca Dilara anne mucizesini yaşıyor ve yalnız olmadığını bir kez daha görüyor. İstanbullu Gelin 72. son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 73. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 72. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk, Adem'le beraber hastaneye gittiğinde ondaki değişimi fark ediyor. Adem'e iyi bir baba olacağını söyleyen Faruk, Bir kardeşini kaybetmektense iki kardeşini birden kazanmak istediğini söylüyor. Adem bu sözleri şaşkınlıkla karşılıyor.

DİLARA'YA SÜRPRİZ KARŞILAMA

Dilara yanında Süreyya ve teyzesi ile bebeğinin mutluluğunu yaşıyor. Adem de bebeğini hoşgeldin umudum diye karşılıyor. Dilara'nın yaşayacağı mutluluk bununla da sınırlı kalmıyor. Eve gittiğinde Boran kadınlarının onun için hazırladığı sürprizi görüyor. Süreyya Dilara'ya kavuştuğu için artık geleceğe daha umutla bakıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA, ADEM'İ GEÇMİŞLE YÜZLEŞTİRİYOR

Esma Sultan, sürpriz karşılama sonrasında artık baba olan Adem'i karşısına alıp konuşuyor. Geçmişten dem vuran Esma, ‘daha bir günlükken ona birini zarar verdiğini düşünebiliyor musun?' diyor. Adem bu şekilde bir ders daha alıyor. Hem de hiç ummadığı bir isimden.

FARUK: BUNU İLK KEZ HİSSETTİM

Faruk'un Adem'e olan teklifi Boran erkeklerini bir masada topluyor. Fikret, Osman, Faruk ve Adem unutulmaz bir gece yaşıyor. Faruk ‘ilk kez onunla aramda kardeşlik bağı hissettim' diyor. Ayrıca Esma'ya Adem'e bir şans daha vermek istediğini söylüyor. Adem ise baba olma fikri ile baş etmeye çalışıyor. Ayrıca bebeğinin gelişinin mutluluğunu Güneş'le de paylaşıyor. Güneş bebeğin fotoğrafını görünce çok mutlu oluyor.

OSMAN AŞKA KAPILIYOR

Osman evde çalışan bakıcıya doğru bir adım atıyor. Bakışları sözleri ile kafa karışıklığını da gözler önne seriyor. ‘Aşktan hiç korkulur mu?' sözü de ona ilk adımı attırıyor.

FİKRET'TEN İPEK'E ADIM

Fikret, kardeşleriyle yeniden kurduğu bağa rağmen mutlu hissetmiyor. Çünkü bir yanı eksik. İpek'e mesaj atarak ona bir şans daha vermesini istiyor. ‘Yeni baştan olmaz mı?' diye soruyor.