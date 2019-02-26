İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı yayında! İpek olayını herkes öğreniyor!

İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de ekrana gelen dizinin yeni fragmanında; İpek, Süreyya'nın Okan ile konuşmasına tanık olduğunu fark ediyor ve Süreyya'yı tehdit edercesine konuşuyor. Süreyya iki arada bir derede kalıyor. Güneş, Adem'in oğlunun onu hiç sevmeyeceğini düşünüyor. Esma, Okan'ın İpek'e açıldığını biliyor ve Süreyya'ya bunu söylemediği için çıkışıyor. Hatta bu çıkışmayı Fikret de duyuyor. İşte İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 73. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikret’in İpek’e attığı adım öğrendiği yeni bilgi ile yeniden çıkmaza giriyor. İpek’in Okan’la ev bakmaya gitmesi Fikret’i deliye döndürüyor. Bu arada İpek ve Fikret'in boşanma davası ileri bir tarihe erteleniyor. Mahkeme çıkışı İpek, Fikret’e bağırarak ‘haftalardır neden peşinden koşuyorsun’ diye çıkışıyor’ diyor. Fikret öfke içinde ona dönerek konuşmak istemediğini söylüyor.

SÜREYYA BOŞANMAYI ÖĞRENİYOR

Fikret tüm kızgınlığına rağmen halen İpek için üzülüyor. Süreyya ile dertleşerek kendini rahatlatmaya çalışıyor. Süreyya Fikret ve İpek’in boşanma istediğini öğreniyor. Hatta neden boşanmak istediklerini de biliyor. Süreyya bu olaya elinden geldiğince iyi niyetli davranmaya çalışıyor. Çünkü İpek ve Fikret’in yuvalarının dağılmasını istemiyor. Fikret Süreyya’ya Biz sizin kadar güçlü değiliz. İpek hiçbir zaman benim onu sevdiğim gibi sevmedi’ diye dert yanıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA SÜREYYA’YI AZARLIYOR

Esma’nın İpek’in Okan’la ev bakmaya gitmesini öğrenmesi ile işler iyice çıkmaza giriyor. Süreyya durumu iyileştirmek için Okan’ın yardım etmeyte çalışıyor olabileceğini söylüyor. Ama Esma onu bu söz için doğduğuna pişman ediyor. ‘Bu evin hanımlığı iki tane akşam yemeği listesi ile öyle ortada salınmakla olmaz. Önce biz hangi değerleri savunuyoruz. Sence onu bir kavra’ diyor.

DİLARA OĞLUNUN YANINDA GÜNEŞ’İ GÖRÜNCE ÇILDIRIYOR

Senem ve Süreyya ile Dilara bir araya gelip kız gecesi düzenliyor. Adem de bu sayede oğlu ile başbaşa kalıyor. Güneş ile ilişkileri ilerleyen Adem, oğlunu görmesi için Güneş’i oraya çağırıyor. Hatta ‘fotoğraftan seveceğine gelsene buraya’ diyor. Güneş bu teklifi reddedince bulundukları evin Dilara’nın değil, Osman’nın olduğunu söylüyor. Güneş bu teklifi reddedemiyor ve geliyor. Ancak Dilaranın beklenmedik şekilde eve dönmesi o akşamı korkunç hale getiriyor. Dilara, Güneş’i görünce adeta çılgına döçnüyor. Adem’e hesap sorarak bağırıp çağırıyor. Güneş bu sözlere tanıklık ettiği için büyük acı çekiyor.



OKAN BEKLENENİ YAPIYOR

Tüm yaşananlar artık Okan'ın da bir adım atmasına sebep oluyor. Okan, artık kendisini ve İpek’i kandırmak istemediğini söylüyor. İpek şaşkın bakışlarla Okan’a bakıyor