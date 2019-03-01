İstanbullu Gelin 75. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Konakta soğuk rüzgarlar esiyor! (İstanbullu Gelin 74. son bölüm izle)

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 74. son bölümünde; Süreyya bir yandan Esma’nın sözlerini kaldıramazken diğer yandan İpek’le ilgili öğrendiği gerçekle yüzleşiyor. Okan’ın İpek’e açıldığını öğrenen Esma ise Süreyya’ya ikinci bir darbe indiriyor. Ancak asıl karışıklık Fikret’in annesinden duydukları ile başlayacak. İstanbullu Gelin yeni bölüm (75. bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 74. son bölüm izleme linki…

İstanbullu Gelin yeni sezon 74. son bölüm Star TV'de yayınlandı. İstanbullu Gelin 74. bölümde; Süreyya ve Faruk'un evlilik yıldönümlerinde hiç beklenmedik bir olay yaşanıyor. Adem, Dilara'ya olan öfkesini yenmeye çalışıyor. Esma, İpek ile Okan olayını öğrenince soluğu Süreyya'nın yanında alıyor. Süreyya'yı azarlayan Esma oğlunun tüm konuşulanları duyduğundan habersiz soğuk rüzgarlar estiriyor. İstanbullu Gelin 74. son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 75. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 74. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya Esma'nın Fikret ve İpek konusunda onu kırmasını kabullenemiyor. Bir de üstüne Okan ile İpek'i konuşurlerken yakalıyor. Bu konuşmada Okan, İpek'e açılıyor. İpek, Süreyya'yı görünce onun peşinden gidiyor. Süreyya bir fırça da İpek'ten yiyor. İpek, bu ‘yanlış anlaşılmayı Fikret'e söylersen eğer' diye Süreyya'yı tehdit ediyor. Süreyya gördükleri karşısındaki şaşkınlığı atlatamamışken gördüklerini saklayıp saklamamak arasında kalıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Faruk ile Süreyya'nın evlilik yıldönümü geliyor. Süreyya bugünü unutuyor. Faruk'la telefonda konuştuktan sonra Faruk'un ona sürpriz hazırlığında olduğunu düşünüyor ve kendisi daha bir hediye bile almadığı için hayıflanıyor. Ama Faruk evlilik yıl dönümlerini son anda hatırlıyor. Faruk ve Süreyya birbirlerini ihmal ettiklerini düşünüyor. Faruk hemen Süreyya için hazırlıklara başlıyor. Süreyya kapıya gelen balonlarla mutluluktan havalara uçuyor. Faruk, Süreyya'ya onunla evlendiği güne hayatı boyunca şükredeceğini söylüyor. Evlilik yıldönümleri hazırlıkları yapan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde buluyor. Süreyya, Faruk'un asistanı ile fotoğrafını görünce yıkım yaşıyor.

GÜNEŞ: BEN ANNESİNİ ÜZEN KADINIM

Adem bir yandan Dilara'ya olan öfkesini aşmaya çalışıyor bir yandan da Güneş'le olan ilişkisini korumaya çalışıyor. Güneş, Adem'e ‘senin hayatta en çok sevdiğin kişi belki beni hiç sevmeyecek, çünkü ben annesini üzen kadınım' diyor.

FİKRET, OKAN'IN İPEK'E AÇILDIĞINI ÖĞRENİYOR

Esma Okan'ın İpek'e açıldığını ve Süreyya'nın da bunu bildiğini öğreniyor. Çılgına dönen Esma'ya Garip de engel olamıyor. Kendini Süreyya'nın odasının önünde bulan Esma ‘bunu nasıl saklarsın' diye hesap sorarken Fikret tüm gerçekleri annesinden öğrenmiş oluyor.