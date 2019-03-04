İstanbullu Gelin 75. yeni bölüm fragmanı yayında! İpek eve dönüyor!

İstanbullu Gelin 75. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Yeni fragmanda; İpek eve dönüyor. Fikret ile eve gelişi büyük bir kutlama ile karşılanıyor. Adeta nikah tazeliyorlar, Fikret İpek'e söz vererek ona evlenme teklifi ediyor. İşte İstanbullu Gelin 75. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 74. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya Esma'nın Fikret ve İpek konusunda onu kırmasını kabullenemiyor. Bir de üstüne Okan ile İpek'i konuşurlerken yakalıyor. Bu konuşmada Okan, İpek'e açılıyor. İpek, Süreyya'yı görünce onun peşinden gidiyor. Süreyya bir fırça da İpek'ten yiyor. İpek, bu ‘yanlış anlaşılmayı Fikret'e söylersen eğer' diye Süreyya'yı tehdit ediyor. Süreyya gördükleri karşısındaki şaşkınlığı atlatamamışken gördüklerini saklayıp saklamamak arasında kalıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Faruk ile Süreyya'nın evlilik yıldönümü geliyor. Süreyya bugünü unutuyor. Faruk'la telefonda konuştuktan sonra Faruk'un ona sürpriz hazırlığında olduğunu düşünüyor ve kendisi daha bir hediye bile almadığı için hayıflanıyor. Ama Faruk evlilik yıl dönümlerini son anda hatırlıyor. Faruk ve Süreyya birbirlerini ihmal ettiklerini düşünüyor. Faruk hemen Süreyya için hazırlıklara başlıyor. Süreyya kapıya gelen balonlarla mutluluktan havalara uçuyor. Faruk, Süreyya'ya onunla evlendiği güne hayatı boyunca şükredeceğini söylüyor. Evlilik yıldönümleri hazırlıkları yapan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde buluyor. Süreyya, Faruk'un asistanı ile fotoğrafını görünce yıkım yaşıyor.

GÜNEŞ: BEN ANNESİNİ ÜZEN KADINIM

Adem bir yandan Dilara'ya olan öfkesini aşmaya çalışıyor bir yandan da Güneş'le olan ilişkisini korumaya çalışıyor. Güneş, Adem'e ‘senin hayatta en çok sevdiğin kişi belki beni hiç sevmeyecek, çünkü ben annesini üzen kadınım' diyor.

FİKRET, OKAN'IN İPEK'E AÇILDIĞINI ÖĞRENİYOR

Esma Okan'ın İpek'e açıldığını ve Süreyya'nın da bunu bildiğini öğreniyor. Çılgına dönen Esma'ya Garip de engel olamıyor. Kendini Süreyya'nın odasının önünde bulan Esma ‘bunu nasıl saklarsın' diye hesap sorarken Fikret tüm gerçekleri annesinden öğrenmiş oluyor.