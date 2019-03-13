İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı: Süreyya çılgına dönüyor

İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Süreyya, Faruk'tan açıklama istiyor. Kendini otelden dışarı zor atan Süreyya toparlanamıyor. Faruk, kendini açıklamaya çalışsa da Süreyya 'bu yüzü nereden buluyor' diyerek kendinden geçiyor. Esma da Süreyya ile Faruk arasında sorunlar olduğunu fark ediyor. Faruk, Süreyya'ya 'ben bizden eminim, sen bizden emin değilsin' diyor. İşte İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 75. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

Fikret, Okan'ın İpek'e açıldığını duyunca tüm Boranlar tutuşuyor. Faruk, Fikre ile konuşuyor ve beklediğinden daha sakin yanıtlar alıyor. Okan ile de konuşan Fikret onun hisselerini Adem'e satmasına sebep oluyor. Faruk, Esma'nın gönlünü rahatlatmak için eve gelip olanları anlatıyor ama Süreyya'nın yüzüne bile bakmıyor. ‘Az kalsın bir felakete çanak tutuyordum' diyen Faruk sessizliğini Süreyya ile odadayken bozuyor. Süreyya'nın gerçeği ondan saklamasını kabullenemiyor. Süreyya sürekli yalan söyleyen kişi konumunda olmasında şikayet ediyor. Faruk, Fikret'in Okan'a bir şey yapmasından nasıl korktuğunu söylüyor. Ayrıca Süreyya'yı ondan bir daha bir şey saklamaması konusunda uyarıyor.

FİKRET HİÇ OLMADIĞI KADAR SAKİN

Fikret kimsenin beklemediği kadar sağ duyulu davranıyor. Adem ile dertleşen Fikret, ‘kaybettim' diyor. Adem, Fikret'e olaylara arklı yerden bakması için konuşuyor. Fikret, İpek'in de haklı olduğunu söylüyor. Adem, Fikret'in Okan'ı dövmekten beter ettiğini söylüyor ama Fikret bu konuda ağabeyine kızgın. Adem karısının da onun gibi inatçı olduğunu anlatıyor.

İPEK İLE FİKRET YENİDEN BAŞLIYOR

Fikret ailesinden özür diliyor. Ne iyi bir evlat ne iyi bir koca olmadığını söylüyor. İpek ailesine bir şans daha vermek için Fikret'e bir şans daha veriyor. Kucağında çocuğuyla konağa gelen İpek, büyük bir heyecanla karşılanıyor. Fikret koşarak İpek'e sarılıyor. İpek ve Fikret için yeni bir dönem başlıyor. Fikret bu yeni dönemi sıfırdan yaşamak istiyor. Harika bir gece organize ediliyor. Fikret, İpek'e evlenme teklif ediyor ve adeta yeniden düğün yapıyorlar. İpek kendini yıldız gibi hissettiğini söylüyor.

FARUK ZOR DURUMDA KALACAK

Faruk'un iş için Özgür ile şehir dışına çıkması ve yaşanan yanlış anlaşılmalar onu dört koldan sıkıştıracaktır.