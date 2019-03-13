İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı: Süreyya çılgına dönüyor

İSTANBULLU GELİN 75. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE
Fikret, Okan'ın İpek'e açıldığını duyunca tüm Boranlar tutuşuyor. Faruk, Fikre ile konuşuyor ve beklediğinden daha sakin yanıtlar alıyor. Okan ile de konuşan Fikret onun hisselerini Adem'e satmasına sebep oluyor. Faruk, Esma'nın gönlünü rahatlatmak için eve gelip olanları anlatıyor ama Süreyya'nın yüzüne bile bakmıyor. ‘Az kalsın bir felakete çanak tutuyordum' diyen Faruk sessizliğini Süreyya ile odadayken bozuyor. Süreyya'nın gerçeği ondan saklamasını kabullenemiyor. Süreyya sürekli yalan söyleyen kişi konumunda olmasında şikayet ediyor. Faruk, Fikret'in Okan'a bir şey yapmasından nasıl korktuğunu söylüyor. Ayrıca Süreyya'yı ondan bir daha bir şey saklamaması konusunda uyarıyor.
FİKRET HİÇ OLMADIĞI KADAR SAKİN
Fikret kimsenin beklemediği kadar sağ duyulu davranıyor. Adem ile dertleşen Fikret, ‘kaybettim' diyor. Adem, Fikret'e olaylara arklı yerden bakması için konuşuyor. Fikret, İpek'in de haklı olduğunu söylüyor. Adem, Fikret'in Okan'ı dövmekten beter ettiğini söylüyor ama Fikret bu konuda ağabeyine kızgın. Adem karısının da onun gibi inatçı olduğunu anlatıyor.
İPEK İLE FİKRET YENİDEN BAŞLIYOR
Fikret ailesinden özür diliyor. Ne iyi bir evlat ne iyi bir koca olmadığını söylüyor. İpek ailesine bir şans daha vermek için Fikret'e bir şans daha veriyor. Kucağında çocuğuyla konağa gelen İpek, büyük bir heyecanla karşılanıyor. Fikret koşarak İpek'e sarılıyor. İpek ve Fikret için yeni bir dönem başlıyor. Fikret bu yeni dönemi sıfırdan yaşamak istiyor. Harika bir gece organize ediliyor. Fikret, İpek'e evlenme teklif ediyor ve adeta yeniden düğün yapıyorlar. İpek kendini yıldız gibi hissettiğini söylüyor.
FARUK ZOR DURUMDA KALACAK
Faruk'un iş için Özgür ile şehir dışına çıkması ve yaşanan yanlış anlaşılmalar onu dört koldan sıkıştıracaktır.