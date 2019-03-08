İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Faruk şimdi ne yapacak? (İstanbullu Gelin 75. son bölüm izle)

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 75. son bölümünde; Fikret’in Okan gerçeğini öğrenmesi Süreyya ile Faruk’un arasını açıyor. Faruk, Süreyya’nın bu olayı ondan saklamasına çok sinirleniyor. Ancak Fikret’in pişmanlıkları ve İpek’in adımı ile konakta yeniden bahar havası esiyor. Fikret ve İpek evliliklerine bir şans daha veriyorlar. Bu arada Osman’nın büyük aşkı Adem’e yakalanıyor. Fikret ve Faruk da bu durumu Adem’den öğreniyorlar. İstanbullu Gelin yeni bölüm (75. bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 75. son bölüm izleme linki…

İstanbullu Gelin yeni sezon 75. son bölüm Star TV'de yayınlandı. İstanbullu Gelin 75. bölümde; Fikret ortalığı tozu dumana katacak diye beklenirken hiç olmadığı kadar olgun davranıyor. Fikret, Okan ile ilgili tüm bağlarını koparıyor. İpek, Fikret'e geliyor ve adeta yeniden düğün yapıyorlar. Adem, Dilara'ya bir adım atarak ondan özür diliyor. İstanbullu Gelin 75. son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 75. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 75. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

Fikret, Okan'ın İpek'e açıldığını duyunca tüm Boranlar tutuşuyor. Faruk, Fikre ile konuşuyor ve beklediğinden daha sakin yanıtlar alıyor. Okan ile de konuşan Fikret onun hisselerini Adem'e satmasına sebep oluyor. Faruk, Esma'nın gönlünü rahatlatmak için eve gelip olanları anlatıyor ama Süreyya'nın yüzüne bile bakmıyor. ‘Az kalsın bir felakete çanak tutuyordum' diyen Faruk sessizliğini Süreyya ile odadayken bozuyor. Süreyya'nın gerçeği ondan saklamasını kabullenemiyor. Süreyya sürekli yalan söyleyen kişi konumunda olmasında şikayet ediyor. Faruk, Fikret'in Okan'a bir şey yapmasından nasıl korktuğunu söylüyor. Ayrıca Süreyya'yı ondan bir daha bir şey saklamaması konusunda uyarıyor.

FİKRET HİÇ OLMADIĞI KADAR SAKİN

Fikret kimsenin beklemediği kadar sağ duyulu davranıyor. Adem ile dertleşen Fikret, ‘kaybettim' diyor. Adem, Fikret'e olaylara arklı yerden bakması için konuşuyor. Fikret, İpek'in de haklı olduğunu söylüyor. Adem, Fikret'in Okan'ı dövmekten beter ettiğini söylüyor ama Fikret bu konuda ağabeyine kızgın. Adem karısının da onun gibi inatçı olduğunu anlatıyor.

İPEK İLE FİKRET YENİDEN BAŞLIYOR

Fikret ailesinden özür diliyor. Ne iyi bir evlat ne iyi bir koca olmadığını söylüyor. İpek ailesine bir şans daha vermek için Fikret'e bir şans daha veriyor. Kucağında çocuğuyla konağa gelen İpek, büyük bir heyecanla karşılanıyor. Fikret koşarak İpek'e sarılıyor. İpek ve Fikret için yeni bir dönem başlıyor. Fikret bu yeni dönemi sıfırdan yaşamak istiyor. Harika bir gece organize ediliyor. Fikret, İpek'e evlenme teklif ediyor ve adeta yeniden düğün yapıyorlar. İpek kendini yıldız gibi hissettiğini söylüyor.

FARUK ZOR DURUMDA KALACAK

Faruk'un iş için Özgür ile şehir dışına çıkması ve yaşanan yanlış anlaşılmalar onu dört koldan sıkıştıracaktır.