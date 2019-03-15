İstanbullu Gelin 77. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Faruk ve Süreyya büyük bir sınavdan geçiyor! (İstanbullu Gelin 76. Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 76. son bölümü ile ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde; Faruk ile Süreyya arasında adeta fırtına esiyor. Süreyya, Özgür'ün Faruk'u öpmek için cesareti nereden bulduğunu sorguluyor. Faruk, Süreyya;'yı ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Süreyya'yı onların aşkına inanmamakla suçluyor. Öte yandan Fikret ve Adem için hayat yolunda gidiyor. Adem, Güneş'i ailesi ile tanıştırmaya karar veriyor. Peki, İstanbullu Gelin 77. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin Son Bölüm özeti…

İstanbullu Gelin son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Yayınlanan 76. bölümde; Süreyya, Faruk’la bir kez daha büyük bir imtihandan geçiyor. Özgür’ün Faruk’a karşı boş olmadığını anlayan Süreyya, Faruk’un ona yüz verdiğini düşünüyor. Faruk en az Süreyya kadar şaşkın olduğunu anlatmaya çalışıyor. Süreyya yaşadıklarını sindirmeye çalışırken. Özgür cephesinden gelen bir haber Boranlar’ı sarsıyor. Özgür hastaneye kaldırılıyor ve Okan bu nedenle konağa geliyor. Peki İstanbullu Gelin 76. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

İSTANBULLU GELİN 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 76. BÖLÜM ÖZETİ…

Faruk yanlışlıkla asistanı Özgür’e mesaj atıyor. Aslında Süreyya’ya atmak istediği bu mesaj Özgür’ün Faruk ile ilgili hislerini alevlendiriyor. Faruk hata yaptığını anladığında durumu Özgür’e izah etmek için yanına gidiyor. Ama Özgür mesajın mutluluğu ile Faruk’u öpüyor. O sırada otele gelip Faruk’a sürpriz yapmak isteyen Süreyya da onları görüyor. Süreyya gördüğü manzara karşısında adeta şok geçiriyor. Faruk da aslında benzer bir şok yaşıyor. Hem Özgür’ün onu öpmesine hem de Süreyya’nın onları görmesine inanamıyor. Ama daha bu şoku atlatamadan Süreyya’ya bir açıklama yapması gerekiyor. Süreyya elleri titreye titreye istiyor bu açıklamayı. Faruk olanları anlatıyor. Ama Süreyya bir mesajla kocasının dudaklarına yapışan bu kızın neyden yüz bulduğunu anlamak istiyor. İşte ipler de burada kopuyor. Faruk, Süreyya kadar şaşkın olduğunu ve asla onu aldatmayacağını anlatmaya çalışıyor. Faruk, Süreyya’nın ona inanmamasına da öfkeleniyor. Ama Süreyya onu anlayacak durumda değil. Sadece durumu sindirmeye çalışıyor. Esma Sultan da Faruk’un Süreyya’dan özür dileyişini duyuyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ADEM VE FİKRET İÇİN YENİ SAYFALAR

İpek ve Fikret için yeni açılan sayfa aynı sevinçle yazılmaya devam ediyor. Yeniden evlenen her şeye en baştan başlayan çift adeta balayını da yeniden yaşıyor. Bu sırada Adem de Dilara ile olan sorunlarını çözmek için ilk adımı atmıştı. Sıra şimdi Güneş’i ailesi ile tanıştırmaya geliyor. Dilara ne kadar zor olsa da Adem’in mantıklı davranışları karşısında o da mantıklı olmaya başlıyor.

ÖZGÜR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Süreyya’nın Faruk ile Özgür’ü birlikte gördükten sonra kopan fırtınadan Özgür de nasibini alıyor. Özgür hastaneye kaldırılıyor. Bunu duyan Okan kendini Boranlar’ın konağında buluyor.