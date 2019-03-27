İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm 2. fragman: Faruk gidiyor! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izle)

İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm 2. fragmanı bugün ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Faruk büyük güç kaybı hissediyor. Süreyya ile dertleşerek babası gibi olmaya çalıştığını anlatıyor. Süreyya ona yine sevecenliği ile kucak açıyor. Esma Faruk'un gitmesinden çok korkuyor. Fikret de ağabeyinin gidişine hazır değil. Ama İpek onu motive ediyor. İşte İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanları...

İSTANBULLU GELİN 78. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI



İSTANBULLU GELİN 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 77. BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya, Faruk’u Özgür ile gördükten sonra tüm aile Okan’ın evi basması ise her şeyi öğreniyor. Okan eve gelip Özgür’ün intihar ettiğini ve bunun sorumlusunun da Faruk olduğunu haykırıyor. Faruk ve o an tüm olayı öğrenen Boran ailesi adeta şok oluyor. Süreyya bir köşede oturup yaşadıklarının altında eziliyor. Kimseye kırgınlığını hissettirmek istemeyen Süreyya kendini odaya atıyor. Esma onun bu halini fark edip peşinden gidiyor. Süreyya’nın kalp yarasını paylaşmak isteyen Esma ona uzun uzun sarılıyor.

İPEK OKAN İLE KONUŞUYOR

Ertesi gün Süreyya içinde yaşadığı durumla baş etmeye çalışıyor. Faruk ise kendini ise işe veriyor. Bu sefer bir şeyler yapma sırası İpek’tedir. İpek, Okan’la konuşup yanlış anlaşmayı düzeltmek ister. Çünkü Okan şirketten ayrılmayacağını söylemiştir. İpek, risklerini de göze alıp Okan ile görüşüyor. Okan İpek’in konuşması ile ikna oluyor ve şirketten ayrılıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ÖZGÜR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Özgür hastanede kendine gelir. Arkadaşı yüzünden bu hale geldiğinin farkındadır. İntihar etmediğini kaza geçirdiğini de anlatıyor. Okan, Faruk’un yanına giderek Özgür’ün intihar etmediğini, gerçekten kaza geçirdiğini söylüyor. Özgür, Süreyya’ya karşı kendini suçlu hissediyor ve onunla görüşüyor. Süreyya hastaneye geliyor. Bu onun için çok zor olsa da yutkuna yutkuna gidiyor o hastaneye.

EMİR YURT DIŞINDA OKUMAYA KARAR VERİYOR

Emir okulda yaşadığı olaylar nedeniyle babasına ulaşmaya çalışıyor. Faruk’un iş yoğunluğu o kadar çok ki Emir ona ulaşamıyor. Emir yurt dışında eğitime gitmeye karar veriyor.