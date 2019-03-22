İstanbullu Gelin 78. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? (İstanbullu Gelin 77. Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 77. son bölümü ile ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde; Özgür olayı konakta bomba gibi patlıyor. Süreyya psikolojik olarak yaşananlardan çok etkileniyor. Özgür'ün intihar etmediği ortaya çıkınca Faruk derin bir nefes alıyor. Ve iki kadın yüz yüze geliyorlar. Süreyya hastaneye Özgür'ün yanına gidiyor. Bu arada Boran kardeşlerin yakınlaşması Adem ile Dilara'yı da sık sık yan yana getiriyor. Güneş ise Dilara ve Adem'in barışmasından korkuyor. Peki, İstanbullu Gelin 78. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin Son Bölüm özeti…

İstanbullu Gelin son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Yayınlanan 77. bölümde; Özgür meselesinin çözülmesi herkese nefes aldırıyor. Ama Süreyya bu olaydan çok büyük yara alıyor. İpek, ailesi için risk alarak Okan ile konuşuyor. Zaten Özgür de kendine geldiğinde intihar etmediğini söylüyor. Tüm bu gerginliklerden sonra gündem yeniden Osman oluyor. Osman’ın yeni aşkı herkesi eğlendiriyor. Bir kişi hariç. Esma Sultan savaş boyalarını çıkarmaya hazırlanıyor. Süreyya ise, ‘Beni İstanbulluyum diye istemedin. Bade’yi çalışan diye istemedin. Şimdiki hem yabancı hem çalışan’ diye kendi kendine söylenerek eğleniyor. Peki İstanbullu Gelin 77. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

İSTANBULLU GELİN 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 77. BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya, Faruk’u Özgür ile gördükten sonra tüm aile Okan’ın evi basması ise her şeyi öğreniyor. Okan eve gelip Özgür’ün intihar ettiğini ve bunun sorumlusunun da Faruk olduğunu haykırıyor. Faruk ve o an tüm olayı öğrenen Boran ailesi adeta şok oluyor. Süreyya bir köşede oturup yaşadıklarının altında eziliyor. Kimseye kırgınlığını hissettirmek istemeyen Süreyya kendini odaya atıyor. Esma onun bu halini fark edip peşinden gidiyor. Süreyya’nın kalp yarasını paylaşmak isteyen Esma ona uzun uzun sarılıyor.

İPEK OKAN İLE KONUŞUYOR

Ertesi gün Süreyya içinde yaşadığı durumla baş etmeye çalışıyor. Faruk ise kendini ise işe veriyor. Bu sefer bir şeyler yapma sırası İpek’tedir. İpek, Okan’la konuşup yanlış anlaşmayı düzeltmek ister. Çünkü Okan şirketten ayrılmayacağını söylemiştir. İpek, risklerini de göze alıp Okan ile görüşüyor. Okan İpek’in konuşması ile ikna oluyor ve şirketten ayrılıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ÖZGÜR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Özgür hastanede kendine gelir. Arkadaşı yüzünden bu hale geldiğinin farkındadır. İntihar etmediğini kaza geçirdiğini de anlatıyor. Okan, Faruk’un yanına giderek Özgür’ün intahar etmediğini, gerçekten kaza geçirdiğini söylüyor. Özgür, Süreyya’ya karşı kendini suçlu hissediyor ve onunla görüşüyor. Süreyya hastaneye geliyor. Bu onun için çok zor olsa da yutkuna yutkuna gidiyor o hastaneye.

EMİR YURT DIŞINDA OKUMAYA KARAR VERİYOR

Emir okulda yaşadığı olaylar nedeniyle babasına ulaşmaya çalışıyor. Faruk’un iş yoğunluğu o kadar çok ki Emir ona ulaşamıyor. Emir yurt dışında eğitime gitmeye karar veriyor.