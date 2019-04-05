İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm 2. fragman: Esma’nın ailesi yeniden bir bütün oluyor! (İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm fragmanı izle)

İstanbullu Gelin 79. yeni bölümden fragman yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Esma, Faruk'a yük olmak istemiyor. Gönlündekini yaşamasını istiyor. Çocukları Esma'nın etrafında dört dönüyorlar. Esma kendini çok şanslı hissediyor. Esma'nın konağa dönüşü ile yeniden harika bir gece yaşıyorlar.İşte İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm fragmanları...

İSTANBULLU GELİN 79. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 78. BÖLÜM ÖZETİ

Emir babası ile kavga ediyor. Faruk oğlunun yurtdışına gitmesini istemiyor. Faruk’un sürekli meşgul olmasından şikayet edip kendi yerini bulmak istediğini babasına haykırıyor. Faruk oğlunu boşladığını anlıyor ama yine de durumu kabullenemiyor. Süreyya ve ev ahalisi Faruk’u sakinleştirmeye çalışıyor. Esma neşeyle eve dönüyor ve herkesin suratının düşük olduğunu görüyor. Esma olanları öğrenirken Faruk da oğlu ile konuşmaya gidiyor. Faruk, Emir’e onun için endişelendiğini anlatıyor. Emir’in yaşadıklarının farkında olan Faruk oğlunu çok sevdiğini söylüyor. Emir bu okulun annesi ile hayali olduğunu anlatıyor. Oğlunu yolcu eden Fikret yeni bir karar alıyor ve kardeşlerini toplayarak onlara kararını açıklıyor. Oğlunun bu yaşta yaptığına ancak şu an cesaret edebildiğini söyleyerek şirketi kardeşlerine emanet ediyor.

İPEK’TEN FİKRET’E: KORKMAZ HAZIRSIN

Faruk şirketten ayrılmaya karar veriyor. Faruk’un bu kararı herkesi bir kenara savuruyor. Fikret ile Adem el ele verip bu işin üstesinden gelmeye hazırlanıyor. Birbirlerine kenetlenerek Faruk’un bu kararına da anlamaya çalışıyorlar. Fikret ne kadar tedirgin olsa da Adem ve İpek ona güç vermeye çalışıyor. İpek, Fikret’e güç vererek korkmamasını ve hazır olduğunu söylüyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

SÜREYYA’NIN İÇ SAVAŞI

Süreyya’nın Faruk’un kararından haberi yoktur. Bu kararı öğrendiğinde ise kendini yeniden sorgulamaya başlar. Faruk, Süreyya ile dertleşerek hayatı boyunca babasının yokluğunu kimseye hissettirmemeye çalıştığını söylüyor. Kendi hislerini hep ihtimal ettiğini söyleyen Faruk bir kez daha Süreyya’dan yardım istiyor.

ESMA DAĞILIYOR

Esma adeta dağılıyor. Ağlayarak Garip’e hissettiklerini söylüyor ve ‘o giderse benim hayatım boyunca dizdiğim bütn boncuklar saçılır’ diyor. Garip, Esma’nın bu takıntısına kızıyor. Ama Esma’ya göre Faruk’tan başka kimse o aileyi bir arada tutamaz. Babası gibi davrandığını söyleyerek Esma’yı bu takıntısından vazgeçirmek istiyor. Ayrıca Esma önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman'la karşı karşıya kalarak üst üste hayal kırıklıkları yaşıyor.