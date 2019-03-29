İstanbullu Gelin 79. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Esma’nın kalbi paramparça oluyor! (İstanbullu Gelin 78. Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 78. son bölümü ile ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde; Faruk'un istifa kararı Boranlar'da fırtına etkisi yaratıyor. Herkes bu karardan nasibini alıyor. Esma, Faruk'un gidişini kendi başarısızlığı olarak görüyor. Süreyya bu karardan sonradan haberdar olduğu için iç sorgulamaları ile baş etmeye çalışıyor. Fikret büyük tedirginlik yaşıyor. Faruk ise kendini aradığı bugünlerde Süreyya'dan destek bekliyor. Peki, İstanbullu Gelin 79. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin Son Bölüm özeti…

İstanbullu Gelin son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Yayınlanan 78. bölümde; Süreyya Faruk’un tek başına verdiği kararla baş etmeye çalışıyor. Fikret ağabeyinin gidişi ile panik olsa da gereken desteği Adem ve İpek’ten alıyor. Esma ise, Faruk’un kararını duyunca büyük şok yaşıyor. Garip’le dertleşen Esma, onun tüm engellemelerine rağmen Faruk’tan başka kimsenin o aileyi bir arada tutamayacağını söylüyor. Fikret ve Osman’dan da peş peşe darbe alan Esma ortalıktan kayboluyor. Peki İstanbullu Gelin 78. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

İSTANBULLU GELİN 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 78. BÖLÜM ÖZETİ

Emir babası ile kavga ediyor. Faruk oğlunun yurt dışına gitmesini istemiyor. Faruk’un sürekli meşgul olmasından şikayet edip kendi yerini bulmak istediğini babasına haykırıyor. Faruk oğlunu boşladığını anlıyor ama yine de durumu kabullenemiyor. Süreyya ve ev ahalisi Faruk’u sakinleştirmeye çalışıyor. Esma neşeyle eve dönüyor ve herkesin suratının düşük olduğunu görüyor. Esma olanları öğrenirken Faruk da oğlu ile konuşmaya gidiyor. Faruk, Emir’e onun için endişelendiğini anlatıyor. Emir’in yaşadıklarının farkında olan Faruk oğlunu çok sevdiğini söylüyor. Emir bu okulun annesi ile hayali olduğunu anlatıyor. Oğlunu yolcu eden Fikret yeni bir karar alıyor ve kardeşlerini toplayarak onlara kararını açıklıyor. Oğlunun bu yaşta yaptığına ancak şu an cesaret edebildiğini söyleyerek şirketi kardeşlerine emanet ediyor.

İPEK’TEN FİKRET’E: KORKMAZ HAZIRSIN

Faruk şirketten ayrılmaya karar veriyor. Faruk’un bu kararı herkesi bir kenara savuruyor. Fikret ile Adem el ele verip bu işin üstesinden gelmeye hazırlanıyor. Birbirlerine kenetlenerek Faruk’un bu kararına da anlamaya çalışıyorlar. Fikret ne kadar tedirgin olsa da Adem ve İpek ona güç vermeye çalışıyor. İpek, Fikret’e güç vererek korkmamasını ve hazır olduğunu söylüyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

SÜREYYA’NIN İÇ SAVAŞI

Süreyya’nın Faruk’un kararından haberi yoktur. Bu kararı öğrendiğinde ise kendini yeniden sorgulamaya başlar. Faruk, Süreyya ile dertleşerek hayatı boyunca babasının yokluğunu kimseye hissettirmemeye çalıştığını söylüyor. Kendi hislerini hep ihtimal ettiğini söyleyen Faruk bir kez daha Süreyya’dan yardım istiyor.

ESMA DAĞILIYOR



Esma adeta dağılıyor. Ağlayarak Garip’e hissettiklerini söylüyor ve ‘o giderse benim hayatım boyunca dizdiğim bütn boncuklar saçılır’ diyor. Garip, Esma’nın bu takıntısına kızıyor. Ama Esma’ya göre Faruk’tan başka kimse o aileyi bir arada tutamaz. Babası gibi davrandığını söyleyerek Esma’yı bu takıntısından vazgeçirmek istiyor. Ayrıca Esma önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman'la karşı karşıya kalarak üst üste hayal kırıklıkları yaşıyor.