İstanbullu Gelin 80. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Konakta yeni dönem başlıyor! (İstanbullu Gelin 79. Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 79. son bölümü ile ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde; Esma'nın hastalığı ile Boranlar ailelerine bir kez daha kenetleniyorlar. Esma hatırlamıyor ve çocukları onun hastalığını kabullenmekte zorlanıyor. Faruk, Süreyya ile yepyeni bir sayfa açıyor kendine. Süreyya rüyaları ve soru işaretleri ile doluyken yeniden kendini Faruk ile mutlu buluyor. Peki, İstanbullu Gelin 80. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin Son Bölüm özeti…

İstanbullu Gelin son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Yayınlanan 79. bölümde; Esma hafızasını kaybediyor. Faruk, Garip ile beraber Esma’yı hastaneye götürüyor. Ev halkı Esma’nın hatırlamadığını duyunca adeta büyük bir yıkım yaşıyor. Ama anneleri için toplanmayı güçlü durmayı da biliyorlar. Ayrıca Faruk’un yeni hayatında da yeni sürprizler yaşanıyor. Süreyya rüyaları ile baş etmeye çalışırken hem Esma’dan büyük bir destek görüyor hem de Faruk yeniden onu kazanacak hamleler yapıyor. Peki İstanbullu Gelin 79. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

İSTANBULLU GELİN 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN FRAGMANI İZLE

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 79. BÖLÜM ÖZETİ

Faruk gitmeye karar vermişken, Esma’nın hastalığı kendini gösteriyor. Çocuklarını kontrol etme hırsı yüzünden bir kez daha onlarla karşı karşıya gelen Esma ortalıktan kayboluyor. Faruk annesinin yokluğunu fark ettiğinde Esma kafasında suçlamalarla baş etmeye çalışıyor.

ESMA HER ŞEYİ UNUTUYOR

Esma Sultan’ın hastalığının yeniden belirgin şekilde gündeme gelmesi konakta herkesin kendini sorguya çekmesine neden oluyor. Esma, Garip’i dinleyerek babasının üzerinde kurduğu baskıyı Faruk’un üzerinde kurmuyor. Esma hafızasını kaybediyor ve kimseyi hatırlamıyor. Ne yaşadıklarını ne de etrafındakileri hatırlamıyor. Faruk annesini Garip ile doktora gidiyor ve doktor sakin kalmalarını öneriyor. Evdekiler büyük bir hüzün yaşıyor. Adeta yıkılıyorlar. Ama yeniden dirilmeyi de biliyorlar. Bu arada Esma'nın Anastasia'yı ve Osman ile olan ilişkisini unutmasıyla Anastasia konaktaki işine dönüyor.

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FARUK’UN YENİ HAYATI

Faruk için yeni bir dönem başlıyor. İşinden istifa edip annesi ile karşı karşıya gelen Faruk şimdi hem onun hastalığını kabullenmeye hem de yeni hayatına odaklanmaya çalışıyor. Faruk, yeni hayatının ilk günlerini Süreyya ile yaşıyor ve birlikte planlar yapıyorlar. Uzun süredir kafası soru işaretleri ile dolu olan Süreyya ise sevdiği adamın yeniden karşısında olmasına mutlu oluyor. Süreyya'nın anlam vermediği rüyaları ediyor. Faruk'un Süreyya'ya yaptığı sürprizle bu iki aşık için yeni bir hayat başlıyor.