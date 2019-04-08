İstanbullu Gelin 80. yeni bölüm fragmanı yayında! Esma’yı delirten görüntü!

İstanbullu Gelin 80. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında; Faruk Süreyya'ya büyük bir sürpriz hazırlıyor. Esma, Anastasia ile Osman'ı öpüşürken görüyor ve çılgına dönüyor. Anastasia evden ağlayarak çıkıyor ve 'bizden olmaz' diyor. Adem, Dilara'yı kıskanmaya başlıyor. Üstelik bu durumu Güneş de fark ediyor. Bu sırada Süreyya geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyor. İşte İstanbullu Gelin 80. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 79. BÖLÜM ÖZETİ

Faruk gitmeye karar vermişken, Esma’nın hastalığı kendini gösteriyor. Çocuklarını kontrol etme hırsı yüzünden bir kez daha onlarla karşı karşıya gelen Esma ortalıktan kayboluyor. Faruk annesinin yokluğunu fark ettiğinde Esma kafasında suçlamalarla baş etmeye çalışıyor.

ESMA HER ŞEYİ UNUTUYOR

Esma Sultan’ın hastalığının yeniden belirgin şekilde gündeme gelmesi konakta herkesin kendini sorguya çekmesine neden oluyor. Esma, Garip’i dinleyerek babasının üzerinde kurduğu baskıyı Faruk’un üzerinde kurmuyor. Esma hafızasını kaybediyor ve kimseyi hatırlamıyor. Ne yaşadıklarını ne de etrafındakileri hatırlamıyor. Faruk annesini Garip ile doktora gidiyor ve doktor sakin kalmalarını öneriyor. Evdekiler büyük bir hüzün yaşıyor. Adeta yıkılıyorlar. Ama yeniden dirilmeyi de biliyorlar. Bu arada Esma'nın Anastasia'yı ve Osman ile olan ilişkisini unutmasıyla Anastasia konaktaki işine dönüyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

FARUK’UN YENİ HAYATI

Faruk için yeni bir dönem başlıyor. İşinden istifa edip annesi ile karşı karşıya gelen Faruk şimdi hem onun hastalığını kabullenmeye hem de yeni hayatına odaklanmaya çalışıyor. Faruk, yeni hayatının ilk günlerini Süreyya ile yaşıyor ve birlikte planlar yapıyorlar. Uzun süredir kafası soru işaretleri ile dolu olan Süreyya ise sevdiği adamın yeniden karşısında olmasına mutlu oluyor. Süreyya'nın anlam vermediği rüyaları ediyor. Faruk'un Süreyya'ya yaptığı sürprizle bu iki aşık için yeni bir hayat başlıyor.