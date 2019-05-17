İstanbullu Gelin 86. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Esma için dönüş yok! (İstanbullu Gelin 85. Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 85. son bölümü ile ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde; Esma geç kavuştuğu ama çok sevdiği aşkının öldüğünü öğreniyor. Boran ailesi Garip'in ölümü ile hem büyük bir acı yaşıyor hem de büyük bir sınav ile yüzleşiyor. Esma, Garip'in hayali ile yaşamaya başlıyor ve sağlığı da hiç iyi durumda değil. Bu sırada Adem ile Güneş evlat edinmeye karar veriyor. Bu karar onları ilişkilerinde yeni bir noktaya getiriyor. Peki, İstanbullu Gelin 86. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin Son Bölüm özeti…

İstanbullu Gelin son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Yayınlanan 85. bölümde; Esma, odasına çıktığında Garip’in hareketsiz şekilde yatağında uzandığını fark ediyor. Aklında gençlik hayalleri ile Garip’in cansız elini tutuyor. Ev halkı da ölüm haberi ile büyük şok yaşıyor. Esma’yı toparlayamamaktan çok korkuyorlar. Bu korkularında haklılar da… Garip’in hayali ile yaşamaya başlayan Esma’nın durumu daha da ağırlaşıyor. Peki İstanbullu Gelin 85. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

İSTANBULLU GELİN 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 85. BÖLÜM ÖZET

Muhteşem geçen bir anneler yemeği sonrası Garip kendini kötü hissetmeye başlıyor. Ve sol yanını ovuşturarak konağa giriyor. Faruk bir terslik olduğunu anlayıp Garip’in arkasından gidiyor. Garip, iyi olduğunu ve onlarn mutluluğunu görmenin onları nasıl mutlu ettiğini söylüyor. Faruk’a göre Garip bu mutluluğun mimarlarından biri. Hatta Faruk ona haksızlık ettiklerini de söylüyor ve minnetlerini iletiyor. Hatta ona ağabey dediklerinde Garip’in bunu baba diye okumasını istiyor. Garip, Faruk’a sıkı sıkıya sarılıyor. Garip, Faruk’a çok mutlu olduğunu ve artık ölse de gam yemeyeceğini söylüyor. Faruk bu konuşmadan sonra dışarı çıkarken Garip de dinlenmek için odasına çıkıyor. Garip dışarıdan gelen kahkaha sesleri arasında kendini yatağa bırakıyor. Aklında Esma ile gençlik anıları var ve Esma’ya içinden teşekkür ediyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA GARİP’İN ÖLDÜĞÜNÜ ANLIYOR

Esma odasına çıktığında Garip ile konuşarak aynada kendine bakıyor. Garip’in ona tepki vermemesi ile şok olan Esma o an Garip’in öldüğünü anlıyor. Garip’in yanına yatarak gençlik yıllarına gidiyor. Aklında Garip ile mutlu günleri var. Ev halkı da bu acı haberi aLıyor ve yukarı koşuyorlar. Faruk, Garip’in cansız bedenini görünce büyük bir acı yaşıyor. Boranlar hem Garip’e duydukları büyük sevgi hem de Esma’nın yaşayacaklarından dolayı perişan halde. Esma Garip’in ölümünü kabullenemeyip hayali ile yaşamaya başlıyor. Süreyya, Esma için içten içe dua eder.

ADEM VE GÜNEŞ’İN EVLAT EDİNME KARARI

Adem ile Güneş için yeni bir sayfa açılıyor. Dilara ile konuşan Güneş, Adem’e daha ılımlı bakıyor. Üstelik evlat edinme kararı da Güneş’i çok mutlu ediyor. Ancak evlat edinmek için bazı prosedürleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu da ilişkileri için önemli bir adım demek oluyor.

ESMA İÇİN DÖNÜLMEZ YOL

Evdeki herkes Garip’in gidişi ile hayata tutunacak yeni dallar arıyor. Süreyya, Yaz için stüdyoya giriyor. Esma ise iyice ağırlaşan hastalığı ile baş etmeye çalışıyor. Hatta yaşadığı çaresiz durum onu çok acı bir karar vermeye zorluyor.