İstanbullu Gelin 86. yeni bölüm fragmanı geldi! Süreyya büyük çıkmazda!

İSTANBULLU GELİN 86. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 85. BÖLÜM ÖZET

Muhteşem geçen bir anneler yemeği sonrası Garip kendini kötü hissetmeye başlıyor. Ve sol yanını ovuşturarak konağa giriyor. Faruk bir terslik olduğunu anlayıp Garip’in arkasından gidiyor. Garip, iyi olduğunu ve onlarn mutluluğunu görmenin onları nasıl mutlu ettiğini söylüyor. Faruk’a göre Garip bu mutluluğun mimarlarından biri. Hatta Faruk ona haksızlık ettiklerini de söylüyor ve minnetlerini iletiyor. Hatta ona ağabey dediklerinde Garip’in bunu baba diye okumasını istiyor. Garip, Faruk’a sıkı sıkıya sarılıyor. Garip, Faruk’a çok mutlu olduğunu ve artık ölse de gam yemeyeceğini söylüyor. Faruk bu konuşmadan sonra dışarı çıkarken Garip de dinlenmek için odasına çıkıyor. Garip dışarıdan gelen kahkaha sesleri arasında kendini yatağa bırakıyor. Aklında Esma ile gençlik anıları var ve Esma’ya içinden teşekkür ediyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA GARİP’İN ÖLDÜĞÜNÜ ANLIYOR

Esma odasına çıktığında Garip ile konuşarak aynada kendine bakıyor. Garip’in ona tepki vermemesi ile şok olan Esma o an Garip’in öldüğünü anlıyor. Garip’in yanına yatarak gençlik yıllarına gidiyor. Aklında Garip ile mutlu günleri var. Ev halkı da bu acı haberi aıyor ve yukarı koşuyorlar. Faruk, Garip’in cansız bedenini görünce büyük bir acı yaşıyor. Boranlar hem Garip’e duydukları büyük sevgi hem de Esma’nın yaşayacaklarından dolayı perişan halde. Esma Garip’in ölümünü kabullenemeyip hayali ile yaşamaya başlıyor. Süreyya, Esma için içten içe dua eder.

ADEM VE GÜNEŞ’İN EVLAT EDİNME KARARI

Adem ile Güneş için yeni bir sayfa açılıyor. Dilara ile konuşan Güneş, Adem’e daha ılımlı bakıyor. Üstelik evlat edinme kararı da Güneş’i çok mutlı ediyor. Ancak evlat edinmek için bazı prosedürleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu da ilişkileri için öenmli bir adım demek oluyor.

ESMA İÇİN DÖNÜLMEZ YOL

Evdeki herkes Garip’in gidişi ile hayata tutunacak yeni dallar arıyor. Süreyya, Yaz için stüdyoya giriyor. Esma ise iyice ağırlaşan hastalığı ile baş etmeye çalışıyor. Hatta yaşadığı çaresiz durum onu çok acı bir karar vermeye zorluyor.