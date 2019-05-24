İstanbullu Gelin 87. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Süreyya çıkmazı! (İstanbullu Gelin 86. Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 86. son bölümü ile ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde; Esma, Garip’in yokluğunu kabul edemiyor. Kafasında onun hayali ile baş etmeye çalışıyor ve bu savaşı kaybediyor. Süreyya’dan ölmesine yardım etmesini isteyen Esma, Süreyya’yı da büyük bunalıma sokuyor. Esma’nın eve dönüşü ve yeni hali Boranlar’a zor günler yaşatıyor. Adem ile Güneş’in evlilik ve çocuk edinme kararları olmasa kafa dağıtacak hiçbir sebepleri yok. Peki, İstanbullu Gelin 87. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin Son Bölüm özeti…

İstanbullu Gelin son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Yayınlanan 86. bölümde; Esma, bir türlü Garip'in hayali ile baş edemiyor. Hayalinde yeniden doğup yeniden ölen Garip, Esma'nın tüm yaşam arzusunu alıyor. Esma'nın hastalığı hızlı ilerliyor. Eve getirildiğinde herkes onun bu yeni haline ayak uydurmaya çalışıyor. Süreyya'nın ise aklında sadece Esma'nın ondan istediği konu var. Süreyya bu fikirle baş edemiyor. Peki İstanbullu Gelin 86. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

İSTANBULLU GELİN 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 86. BÖLÜM ÖZETİ

Esma, Garip’in ölümü ile sona geliyor. Adem, Güneş ile çocuk evlat edinebilmek için evleniyor. Güneş ve Adem çok mutlular. Güneş daha şimdiden kızına çok büyük bir sevgi besliyor. Nikah sonrası Güneş ve Adem, Faruk ve İpek ile birşeyler yiyor. Tam da o sırada Süreyya, Esma’ya sürpriz yapmak istediğini söyleyip, onları da yanına çağırıyor. Süreyya herkesi hastanede topluyor. Kapıda hazırlıklar tamamlanırken Süreyya odaya giriyor. Esma tepkisiz bir şekilde boşluğa bakarken Süreyya şarkısından söz ediyor. Ama Esma o kadar donuk halde ki Süreyya afallıyor. Esma, Süreyya’ya dönüp ‘Garip öldü dimi’ diye soruyor. Esma yaşayamayacağını söylüyor. Garip’in hayali ile yaşayamadığını anlatıyor. Esma, Garip;’in hayalinde tekrar tekrar öldüğünü söylüyor. Süreyya, Esma’ya sarılırken Esma ona yardım etmesini istiyor. ‘Öldür beni’ diye Süreyya’ya yalvarıyor. Süreyya dağılmış şekilde odadan çıkıyor. Esma, Süreyya’ya sevdiklerinin son isteklerini yerine getirmesini istiyor. Esma ne kadar yorgun olduğunu söylüyor ve Garip gibi huzurla gitmek istiyor. Süreyya Esma ile konuşmasından sonra dağılıyor. Sürekli kafasında Esma’nın sözleri ile baş etmeye çalışıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA KONAKTA

Ve Esma konağa dönüyor. Esma yeni haliyle bir çocuklar gibi şen, bir darmaduman halde içinde yaşadığı çatışmaları dışarı yansıtıyor. Boranlar onun bu yeni hallerine alışmaya çalışıyor. En büyük yük de Süreyya’nın omuzlarında. Boranlar’ın yüzünü güldüren tek gelişme Güneş ile Adem’in evlilik ve evlat edinme kararları oluyor. Sürreyya’nın içindeki çıkmaz git gide büyüyor.