İstanbullu Gelin final bölüm fragmanı yayında! Esma Sultan ölüyor!

İSTANBULLU GELİN 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 86. BÖLÜM ÖZETİ

Esma, Garip’in ölümü ile sona geliyor. Adem, Güneş ile çocuk evlat edinebilmek için evleniyor. Güneş ve Adem çok mutlular. Güneş daha şimdiden kızına çok büyük bir sevgi besliyor. Nikah sonrası Güneş ve Adem, Faruk ve İpek ile bir şeyler yiyor. Tam da o sırada Süreyya, Esma’ya sürpriz yapmak istediğini söyleyip, onları da yanına çağırıyor. Süreyya herkesi hastanede topluyor. Kapıda hazırlıklar tamamlanırken Süreyya odaya giriyor. Esma tepkisiz bir şekilde boşluğa bakarken Süreyya şarkısından söz ediyor. Ama Esma o kadar donuk halde ki Süreyya afallıyor. Esma, Süreyya’ya dönüp ‘Garip öldü dimi’ diye soruyor. Esma yaşayamayacağını söylüyor. Garip’in hayali ile yaşayamadığını anlatıyor. Esma, Garip;’in hayalinde tekrar tekrar öldüğünü söylüyor. Süreyya, Esma’ya sarılırken Esma ona yardım etmesini istiyor. ‘Öldür beni’ diye Süreyya’ya yalvarıyor. Süreyya dağılmış şekilde odadan çıkıyor. Esma, Süreyya’ya sevdiklerinin son isteklerini yerine getirmesini istiyor. Esma ne kadar yorgun olduğunu söylüyor ve Garip gibi huzurla gitmek istiyor. Süreyya Esma ile konuşmasından sonra dağılıyor. Sürekli kafasında Esma’nın sözleri ile baş etmeye çalışıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA KONAKTA

Ve Esma konağa dönüyor. Esma yeni haliyle bir çocuklar gibi şen, bir darmaduman halde içinde yaşadığı çatışmaları dışarı yansıtıyor. Boranlar onun bu yeni hallerine alışmaya çalışıyor. En büyük yük de Süreyya’nın omuzlarında. Boranlar’ın yüzünü güldüren tek gelişme Güneş ile Adem’in evlilik ve evlat edinme kararları oluyor. Sürreyya’nın içindeki çıkmaz git gide büyüyor.