İstanbullu Gelin final tarihi belli oldu! İstanbullu Gelin dizisi final bölümü ne zaman?

İstanbullu Gelin final yapma kararı aldı. Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in ekran macerası final bölümü ile sona eriyor. Peki, İstanbullu Gelin ne zaman final yapacak? İşte, İstanbullu Gelin dizisi final tarihi...

Star TV’de her Cuma yayınlanan İstanbullu Geli yayın hayatının 3. sezonunda final bölümü ile ekranlara veda edecek. Başrolünde Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı İstanbullu Gelin dizisi, yeni etkili konuların bulunamaması sebebi ile bitirildiği iddia ediliyor. Peki, İstanbullu Gelin ne zaman final yapacak?

İSTANBULLU GELİN FİNAL BÖLÜMÜ TARİHİ

Star TV'de ekrana gelecen Ufak Tefek Cinayetler'in final tarihi belli oldu. Sadece Türkiye’de değil başka ülkelerde de sevilerek takip edilen İstabullu Gelin 31 Mayıs 2019’da yayınlanacak final bölümü ile ekranlara veda edecek.