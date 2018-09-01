İstanbullu Gelin fragmanı yayınlandı! İstanbullu Gelin 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

İstanbullu Gelin izleyicilerinin merakla bekledikleri İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanında Süreyya'nın kızının söyledikleri izleyenleri şok etti. Süreyya nasıl oldu da kaynanası Esma'yı kendi elleriyle öldürdü? İstanbullu Gelin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı...

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İstanbullu Gelin’in heyecan yaratan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin 3. sezon fragmanında Süreyya’nın kızının söyledikleri, izleyenleri hem meraklandırdı hem de şaşkınlığa uğrattı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz’in oynadığı İstanbullu Gelin’in yeni sezon fragmanıyla İstanbullu Gelin ne zaman başlayacak sorusu sorulmaya başlandı…



İSTANBULLU GELİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde yeni sezona az bir zaman kaldığını söyleyerek müjdeyi verdi. İstanbullu Gelin yeni sezon için kesin bir tarih verilmedi ama Eylül ayında İstanbullu Gelin’in yeni sezonunun izleyiciyle buluşması bekleniyor.

‘YAZ’ MERAKLA BEKLENİYOR

İstanbullu Gelin’in 3. sezonunu sürprizlerle başlamaya hazırlanıyor. Star TV’nin sevilen dizisinide kadroya Ahsen Eroğlu katıldı.

Milyonları ekrana kilitleyen sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda ise Yaz'ı kimin canlandıracağı büyük merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İstanbullu Gelin'de Yaz karakteri için genç ve sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.