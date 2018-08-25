İstanbullu Gelin ne zaman başlayacak? Faruk ve Süreyya’nın kızı Ahsen Eroğlu oldu…

İstanbullu Gelin geçtiğimiz iki sezonda izleyici ekran başına toplamış ve önemli gelişmelerle sezon finali yapmıştı. İstanbullu Gelin hayranları "İstanbullu Gelin ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap ararken, Faruk ve Süreyya'nın kızını oynayacak kişi de belli oldu. Yaz rolünü canlandıracak olan oyuncu Ahsen Eroğlu oldu...

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İstanbullu Gelin’in yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Gelecek sezon İstanbul’da Faruk ve Süreyya’nın kızını canlandıracak olan isim bir süredir merakla bekleniyordu ve Yaz rolünü kimin üstleneceği belli oldu. Genç oyuncu Ahsen Eroğlu İstanbullu Gelin’in yeni sezonunda Faruk ve Süreyya’nın kızı Yaz rolünü üstlenecek.

İSTANBULLU GELİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbullu Gelin’in yeni sezonunun ne zaman başlayacağı kesinlik kazanmadı. Yaz rolünü oynayacak olan Ahsen Eroğlu’nun da açıklanmasıyla İstanbullu Gelin’in kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İstanbullu Gelin’in yeni sezonu için eylül ayı ihtimali üzerinde duruluyor.

AHSEN EROĞLU: İSTANBULLU GELİN KADROSUNA KATILMAK HEYECAN VERİCİ

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İstanbullu Gelin'de Yaz karakteri için genç ve sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.

Eroğlu, Faruk ve Süreyya'nın kızları Yaz olarak izleyici karşısına çıkacak.

Fenomen dizinin kadrosuna dahil olduğu için kendini çok şanslı sayan oyuncu mutluluğunu şu sözlerle anlattı; “İstanbullu Gelin kadrosuna katılmak benim için heyecan verici. İstanbullu Gelin, içinde yer alan kadın karakterlere, hiç rastlamadığımız nitelikler katan bir hikaye. Bu kadınlardan biri olmak çok özel hissettiriyor. Büyük bir ekip ve deneyimli oyuncu kadrosuyla çalışacak olmak benim için okul kadar öğretici olacak. Zeynep Günay Tan ile etkileşime geçerek karakteri çıkarmak için heyecanlı ve sabırsız hissediyorum”.

Büyülü aşkın meyvesi olan Yaz Boran'ın hikaye içindeki yeri ve olayları nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.