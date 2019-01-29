İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı: ‘Artık bitti!’ (İstanbullu Gelin 70. bölüm fragmanı izle)

İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yeni fragmanda; Fikret, Okan ile İpek'i baş başa görünce Okan'a yumruk atıyor. İpek, Fikret'e 'bitti' diyerek evi terk ediyor. Esma ve Faruk bu durumu kabullenemiyor. Süreyya onların barışacağına inanıyor. Adem ile Dilara boşanıyor. Süreyya bu kötü günde arkadaşını yalnız bırakmıyor. Adem'in ikinci hamlesi de Güneş'le ilgili oluyor. İşte İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 69. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma ile Garip balayına Uludağ'a gidiyor. Esma daha gider gitmez balayı çifti olduklarını herkesin bilmesinden utanıyor. Garip ise Esma ile her şeyi eksiksiz yaşamak istiyor. Esma'yı yemekten sonra dansa götürüyor. Esma yine kontrolcü davranmaya çalışıyor. Ama yeni evli çift müthiş bir gece geçiriyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

BORAN ERKEKLERİNİN YENİ SINAVI

Esma'nın hastalığını öğrenen Fikret ile Faruk kabullenme zorluğu çekiyor. İpek ve Süreyya'da onlara destek oluyor. Faruk annesini bu halde bırakamayacağını söylüyor. Fikret de aynı fikirde. Süreyya ve İpek, yine Garip'ten yana. Ama Faruk ve Fikret hala bu evlilik durumunu kabullenebilmiş değil. İpek'in sözleri de onları iyice rahatsız ediyor.

FİKRET İLE İPEK ARASINDA İPLER GERİLİYOR

Okan, İpek'e olan ilgisini açıkça göstermeye başlıyor. İpek'e ofiste oda ayarlıyor. Fikret bu durumdan rahatsız oluyor. Hatta İpek'in homeofise olarak çalışmasını söylüyor. Ama İpek de bu fikre karşı çıkıyor. Fikret, Okan gidince gerginliğini daha da ortaya döküyor. İpek kendini işe yarar hissetmesinin Fikret'e battığını söylüyor. Fikret alınganlık ederek üste çıkmaya çalışıyor. Hatta, çocuklar evdeyken ve annesi hastayken İpek'in oda derdinde olduğunu söylüyor.

FARUK VE SÜREYYA'DAN KAÇAMAK

Faruk, Süreyya ile baş başa bir gün geçirmek istiyor. Eskiden müdavimi olduğu bir yere Süreyya'yı ilk kez götürüyor karısını. Bu yer Faruk'un babasının ölümünden sonra nefes almak için geldiği yer. Faruk yine sıkıntısı olunca buraya gelmiş. Ama bu sefer Süreyya'yı da yanında getiriyor.

ADEM ARTIK BOŞANMAYA SICAK BAKIYOR

Dilara doktor kontrolüne gidiyor. Adem gelmeyecek diye düşünürken Adem çıkageliyor. Bebeğini gören Adem çok mutlu. Dilara'nın yüzünden düşense bin parça. Çıkışta konuşacak fırsat buluyorlar. Adem, avukatının haber verip vermediğini soruyor. Çekişmeli boşanmadan vazgeçtiğini söylüyor. Ayrıca bir zorluk çıkarmayacağını anlatıyor. Dilara doktorun yanına dönmesi gerektiğini söylüyor. O sırada Adem'in telefonu çalışıyor. Arayan Güneş ve Adem'le buluşmak istiyor. Yakınlarda olan Güneş hastanenin önüne geliyor. Dilara da bu konuşmaya kulak misafiri olup Adem'i takip ediyor. Hastanenin önüne araba ile gelen Güneş gülerek Adem'i karşılıyor. Dilara şaşkınlık içinde onları izliyor.

DİLARA SÜREYYA VE NESLİHAN'DAN HESAP SORUYOR

Dilara Neslihan'a gidip ‘o kadına ellerimle kahve' yaptım diyerek öfkeyle çıkışıyor. Salak yerine konduğunu söyleyerek kızıyor. Ama Neslihan ‘seni korumaya çalıştım' diyor. O sırada Süreyya geliyor. Neslihan kapıda ‘neden söyledin' deyince Dilara Süreyya'nın da olanlardan haberdar olduğunu anlıyor. Süreyya daha yeni öğrendiğini söylüyor. Dilara çok öfkeleniyor. Neslihan tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söylüyor. Dilara, Süreyya'ya o kadar öfkeleniyor ki, yaşadıklarını onların yaşamasına asla izin vermeyeceğini söylüyor. Dilara çıkıp gidiyor, Süreyya da peşinden gidiyor. Tartışma dışarıda da sürüyor. Dilara, Süreyya'yı affetmiyor.