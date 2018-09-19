İstanbullu Gelin yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı! Sürpriz isim göründü

İstanbulu Gelin yeni sezon için son 2 gün kaldı ve 2. yeni fragman geldi. İstanbullu Gelin yeni sezon 54. bölüm 2. fragmanda Faruk ile Süreyya'nın kızları Yaz dünayaya geliyor.Esma'nın sevmediği görümcesi Ülfet karakteri ile Merak Çetinkaya ilk kez görünüyor. İşte İstanbullu Gelin yeni sezon 2 fragmanı...

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İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin soru işaretlerine de yanıtlar veriliyor.Yayınlanan İstanbullu Gelin 2. yeni fragmanda; Faruk ve ailesi maddi gerçeklerle yüzleşiyor. Bu durumun tüm negatifliklerine karşın Süreyya ile Esma hanımın ilişkisi iyileştiriyor. Ayrıca Yaz dünyaya geliyor.

İzleyicilerin yeni sezon ilk fragmanından sonra aklına takılan en önemli soru Yaz’ın çocukluğunun hızlandırılmış olarak mı yayınlanacağıydı. Çünkü yayınlanan ilk fragmanda Yaz babannemi annem öldürdü diyordu. Ancak gelen 2. fragmanda Yaz’ın daha bebek olduğu görülüyor.

Ayrıca Ülfet karakteri de dizide ilk kez görülüyor. Meral Çetinkaya’nın canlandırdığı Ülfet, Esma'nın yılladır görüşmediği görümcesidir. Yeni fragmanda da Esma ve ailesinin yeni düşmanı olarak gösterilmektedir.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON 2. FRAGMAN

Özcan Deniz ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin yeni sezon bölümleri 21 Eylül Cuma 20.00’da Star’da başlıyor. Yeni sezonda sürpriz gelişmeler ve senaryoda yeniliklerle bekleniyor. İşte İstanbullu Gelin yeni sezon 2. fragman…