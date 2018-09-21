İstanbullu Gelin yeni sezon bu akşam başlıyor mu? İstanbullu Gelin ne zaman?

İstanbullu Gelin yeni sezon bu akşam başlıyor mu? İstanbullu Gelin ne zaman?

İstanbullu Gelin günü geldi. Cuma günlerinin favori dizilerinden İstanbullu Gelin'in yeni sezon için 2 yeni fragmanı yayınlandı. Dizinin yayın tarihi de Star TV tarafından açıklandı. Süreyya ile Faruk'u neler bekliyor? Yaz nasıl büyüyecek? Ülfet, Esma'dan ne istiyor? İşte yeni sezonda bu sorulara yanıt aranacak...

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İstanbullu Gelin dizisinin yeni sezon için verdiği süre doldu. Esma, Süreyya ve Faruk karakterleri yine hayatımıza giriyor. Yeni sezon fragmanları ile heyecan yaratmayı başaran dizinin nasıl devam edeceği merak ediliyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON TARİHİ

İstanbullu Gelin 21 Eylül 2018 yani bugün yayına başlıyor. Dizi sezon finali özetinden sonra yeni sezondan ilk bölümünü (54. bölüm) yayınlayacak.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON 2. FRAGMAN

İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin soru işaretlerine de yanıtlar veriliyor.Yayınlanan İstanbullu Gelin 2. yeni fragmanda; Faruk ve ailesi maddi gerçeklerle yüzleşiyor. Bu durumun tüm negatifliklerine karşın Süreyya ile Esma hanımın ilişkisi iyileştiriyor. Ayrıca Yaz dünyaya geliyor.

İzleyicilerin yeni sezon ilk fragmanından sonra aklına takılan en önemli soru Yaz’ın çocukluğunun hızlandırılmış olarak mı yayınlanacağıydı. Çünkü yayınlanan ilk fragmanda Yaz babannemi annem öldürdü diyordu. Ancak gelen 2. fragmanda Yaz’ın daha bebek olduğu görülüyor.

Ayrıca Ülfet karakteri de dizide ilk kez görülüyor. Meral Çetinkaya’nın canlandırdığı Ülfet, Esma'nın yılladır görüşmediği görümcesidir. Yeni fragmanda da Esma ve ailesinin yeni düşmanı olarak gösterilmektedir. İşte yeni sezon fragmanları…