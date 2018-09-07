İstanbullu Gelin yeni sezon için geri sayım başladı! İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak?

İstanbullu Gelin yeni sezon için geri sayım başladı! İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde gelen İstanbullu Gelin'in cuma gününün gelmesiyle ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. Dizinin Eylül ayında yayında olacağı duyuruldu. Peki İstanbullu Gelin yeni sezon için tarih belli mi? İşte dizinin yeni sezon fragmanı ve diziye dair merak edilenler...

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İstanbullu Gelin izleyicilerinin merakla bekledikleri İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanında Süreyya’nın kızının söyledikleri izleyenleri şok etti. Süreyya nasıl oldu da kaynanası Esma’yı kendi elleriyle öldürdü? İstanbullu Gelin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı…



İSTANBULLU GELİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde yeni sezona az bir zaman kaldığını söyleyerek müjdeyi verdi. İstanbullu Gelin yeni sezon için kesin bir tarih verilmedi ama Eylül ayında ve cuma günü İstanbullu Gelin'in yeni sezonunun izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON FRAGMANI



SÜREYYA VE FARUK’UN KIZI BELLİ OLDU

İstanbullu Gelin'in 3. sezonunu sürprizlerle başlamaya hazırlanıyor. Star TV'nin sevilen dizisinide kadroya Ahsen Eroğlu katıldı.

Milyonları ekrana kilitleyen sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda ise Yaz’ı kimin canlandıracağı büyük merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İstanbullu Gelin’de Yaz karakteri için genç ve sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.