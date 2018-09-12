İstanbullu Gelin yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi “İstanbullu Gelin”, yeni sezona heyecan dozu yüksek, sürpriz gelişmelerle dolu bir başlangıç yapıyor. Dizi severlerin merakla beklediği yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin dizisinden yayınlanan yeni fragman...

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İstanbullu Gelin beklenmedik hikayesi ve yeni karakterleri ile üçüncü sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver yeni bölümlerden ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. İşte İstanbullu Gelin yeni fragman, yeni sezon yayın tarihi ve daha fazlası…

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbullu Gelin Yeni Sezonuyla 21 Eylül Cuma 20.00’da Star’da!

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

3. Sezona sert bir başlangıç yapacaklarının altını çizen Özcan Deniz, izleyiciyi uyarıyor: “Bu sezon herkes için zorlu geçecek. Boranlar'ı görmeye alışık olduğumuz kalıpların çok dışında izleyeceğiz. Faruk, aileyi bir arada tutmaya çalışmakla kalmayıp, bitti denilen her noktada devam edebilmek için pek çok zorluk ve sorumluluğun altına girecek. Daha önce hiç karşılaşmadığı tavır ve davranışlara göğüs germek durumunda kalacak.

Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya'yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya'yı zor bir seçim bekliyor.” dedi.

Adem'in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul'da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?

Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.