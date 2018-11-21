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İstanbullu Gelin’de muhteşem konak sahnesi!
İstanbullu Gelin’de muhteşem konak sahnesi!
Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, 'İstanbullu Gelin'in yeni bölümüne Boranların konağa muhteşem dönüşü damga vuracak.
Magazin 21 Kasım 2018 - 10:41

“Faruk ile biz sonra hesaplaşırız” diyerek konağın anahtarını Esma Sultan'a veren Adem, Boranların hayatlarında yepyeni bir sayfa açar. Aylar sonra Bursa'ya dönen aile sevindirici bu gelişmeyi konakta bir davetle kutlama kararı alır.

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Ancak asıl sürpriz Garip'ten gelir. Bursa'da alıp başını giden dedikodulara Boranlar konakta verdikleri görkemli davetle son verirler. Ancak gecenin beklenmedik bir konuğu vardır. Heyecan dolu gelişmelerle İstanbullu Gelin Cuma akşamı Star'da…

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Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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