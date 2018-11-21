İstanbullu Gelin’de muhteşem konak sahnesi!

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“Faruk ile biz sonra hesaplaşırız” diyerek konağın anahtarını Esma Sultan'a veren Adem, Boranların hayatlarında yepyeni bir sayfa açar. Aylar sonra Bursa'ya dönen aile sevindirici bu gelişmeyi konakta bir davetle kutlama kararı alır.

Ancak asıl sürpriz Garip'ten gelir. Bursa'da alıp başını giden dedikodulara Boranlar konakta verdikleri görkemli davetle son verirler. Ancak gecenin beklenmedik bir konuğu vardır. Heyecan dolu gelişmelerle İstanbullu Gelin Cuma akşamı Star'da…