İstanbullu Gelin’de sert rüzgarlar esti!

İstanbullu Gelin son bölümü ile cuma akşamı ekrana geldi. Dizinin yeni sezon transferlerinden Ülfet Hala en sert rüzgarını estirdi. İpek’in yaptığı hata Ülfet Hala tarafından tüm ailenin gözleri önünde ifşa edildi. İşte İstanbullu Gelin’in 55. son bölümünde şok etkisi yaratan o sahne…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İstanbullu Gelin'de Boranların en yeni düşmanı geçmişten geldi. Üstelik bu seferki düşman çok daha sabırlı ve sakin. O düşman Meral Çetinkaya'nın hayat verdiği Ülfet Hala… Ülfet için maddi sıkıntı yaşayan Esma Sultan'dan geçmişin intikamını almak için daha iyi bir an olamaz herhalde. Boranların maddi sorunlarını çözmek için babalarından kalma arsayı satmaları gerekir ama arsanın yarısı Ülfet Hala'nındır. Alacaklı tüm arsaya talip olduğu için de Ülfet'i ikna etmek hayat memat meselesi haline gelir.

Esma Sultan bu geçmişten gelen düşmanın ayağına kadar gider ve anlaşmak için ne istediğini sorar. Ülfet'in isteği ile onun evinde kalmayı bile kabul eder. Gururu ayaklar altına alınsa da çocukları için bu fedakarlığı yapar. Bu durum yetmezmiş gibi İpek alışveriş arzusuna yenik düşer, Ülfet'in mağazasından bir şeyler alır ve “kartımı evde unuttum” diyerek faturası Ülfet'in üzerine yazdırır. İpek'in bu sorumsuz tavrı hiç beklemediği şekilde ifşa olur. Akşam yemeğinde Ülfet gelir ve tüm sakinliği ile iğneleyici sözlerini sıralar.

İşte Boranlara akşam yemeğinde şok yaşatan o sahne…