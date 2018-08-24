İstanbullu Gelin’e yeni bir transfer daha dahil oldu!
Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin’in 3. sezon hazırlıkları devam ederken yeni bir transfer haberi dizinin tutkunlarını heyecanlandırdı. Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Nihal Yalçın ve Ahsen Eroğlu’nun ardından diziye bir usta isim daha eklendi. İşte o isim ve ayrıntılar…
Meral Çetinkaya, Nihal Yalçın ve Ahsen Eroğlu’nun ardından, İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna Kaan Çakır da katıldı. Çakır, başarılı bir işadamı olan Okan Korkmaz'ı canlandıracak.
Kaan Çakır, son olarak Kanal D’de yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştı.