İşte 2018 yılına damga vuran magazin haberleri

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2018 yılı magazin gündemi anlamında son derece sarsıcı ve çarpıcı olayların yaşandığı bir yıl oldu. İşte acısıyla tatlısıyla, ayrılık ve mutluluklarıyla 2018 yılına damga vuran magazin olayları.

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Ünlü isimlerin kayıplarıyla sarsıldığımız bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken yine 2018 yılı içerisinde yaşanan Yılmaz Erdoğan- Belçim Bilgin Erdoğan ayrılığı ve Acun Ilıcalı- Şeyma Subaşı boşanması da uzun yıllar akıllardan silinmeyecek olaylar arasında girdi. İşte ay ay magazin gündemine damga vuran gelişmeleriyle 2018 yılının magazin olayları…

OCAK 2018

Aydın Boysan hayatını kaybetti! (5 Ocak)

Mimar ve gazeteci Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Boysan’ın oğlu Burak Boysan acı haberi doğruladı. Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 97 yaşında organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde hayatını kaybetti. Sevilen isim Aydın Boysan'ın hayat hikayesi ve mimari kariyerinde imza attığı yapılar…

Münir Özkul 93 yaşında vefat etti! (5 Ocak)

Usta oyuncu Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmlerimizin unutulmaz oyuncusu Münir Özkul'dan gelen haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 2003 yılından bu yana dek Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve demans hastalığı ile mücadele eden Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul, İstanbul'daki evinde vefat etti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşandı! (10 Ocak)

Aleyna Tilki’nin anne ve babası boşandı. Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görülerek boşandı. 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki‘nin babası Mehmet Tilki ve annesi yollarını ayırdı.



Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi. Anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye sunan çift, kısa süre içinde duruşması görülerek boşandılar.

Ricky Martin hayatını Jwan Yosef ile birleştirdi! (11 Ocak)

Bir dönem Türkiye’de katıldığı Hülya Avşar şovla pek çok Türk kadınının da kalbini çalan Ricky Martin Suriyeli erkek arkadaşı Jwan Yosef ile evlendi.

2015 senesinde erkek arkadaşı Jwan Yosef ile nişanlanan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, katıldığı bir davette hayatını Jwan Yosef ile birleştirdiklerini açıkladı.

ŞUBAT 2018

Seren Serengil cezaevinde! (2 Şubat)

Gülben Ergen’in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, cezaevine konuldu.

Serengil'in yaşadığı bu süreç tam bir reklam ve PR çalışmasına döndü. Sabah saatlerinde adliyeye gelerek teslim olan Serengil, polis tarafından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Cezaevine konulan Serengil pazartesi günü cezaevinden çıktı.

Eda Taşpınar, Amerika'da üstsüz yakalandı (23 Şubat)

Miami’de tatil yapan Eda Taşpınar objektiflere üstsüz yakalandı. Sosyetik moda ikonu Eda Taşpınar, geçtiğimiz yaz ayında Mikanos plajlarından paylaştığı seksi fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu.

Taşpınar, Miami tatili sırasında paparazzilere üstsüz bir şekilde yakalandı. Güneşin tadını çıkaran 37 yaşındaki Eda Taşpınar'ın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

MART 2018

Hande Ataizi resmen boşandı (6 Mart)

Son birkaç gündür eşinden ayrılmak için dava açtığı konuşulan Hande Ataizi sosyal medya hesabından resmi olarak ayrıldıklarını duyurdu. Yedi yıllık eşi Benjamin Harvey'den ayrılacağı iddiaları ortaya atılan ancak bu iddiaları yalanlayan oyuncu Hande Ataizi birkaç gün önce boşanma davası açmış ancak duruşmaya katılmadığı için dava düşmüştü. Herkes Ataizi'nin boşanmak adına ikinci bir dava açtığı haberlerini konuşurken oyuncu sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı.

Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga vefat etti (7 Mart)

Sezen Aksu’nun menajeri Yaşar Gaga’nın vefatı sanat dünyasında tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Yaklaşık 30 gündür yoğun bakımda tutulan Gaga'nın çoklu organ yetmezliği yaşadığı ve doktorların tüm çabasına karşın hayata tutunamadığı öğrenildi.

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti! (9 Mart)

Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Ercan Yazgan 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Gece saat 23.05'te kalbi duran Yazgan yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemediği, saat 23.45'te hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Yazgan'ın hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ünlü dublaj sanatçısı Nur Subaşı hayatını kaybetti! (10 Mart)

Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı 76 yaşındaki Nur Subaşı hayatını kaybetti. Tatil için gittiği Selanik’te rahatsızlanan ve apar topar İstanbul’a dönmek zorunda kalan Subaşı’ya zatürre teşhisi konulmuştu. Florya’da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Subaşı burada hayatını kaybetti. Nur Subaşı, tek kanallı dönemde TRT'deki ‘İftira Doğru’ programındaki iftar duasınını seslendiriyordu. Aynı zamanda Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki seslendirmeyi de yapmıştı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi! (14 Mart)

Şarkıcı Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü'nde villasında evlendi.

Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünya evine girdi. Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı. Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti.

Ceyda Sabah ve Coşkun Sabah yollarını ayırdı (27 Mart)

Coşkun Sabah, bundan yaklaşık olarak 19 sene önce dünya evine girdiği hayat arkadaşı Ceyda Sabah ile anlaşmalı olarak boşandı. Coşkun Sabah’la Türkiye eski güzeli eşi Ceyda Sabah boşandı.

Ceyda Hanım Coşkun Sabah’tan 2 milyon liralık tazminatın yanı sıra iki kızı için aylık 5’er bin liradan 10 bin lira ve kendisi için aylık 10 bin lira olmak üzere toplam 20 bin lira nafaka istedi. Ceyda Sabah ile Coşkun Sabah adliye çıkışı bir araya gelmemeye özen gösterdi.

Aleyna Tilki 18'ine girdi (30 Mart)

Reşit olmadan önce içkili mekanlarda sahneye çıktığı için gündeme gelen ve sonrasında da gerek yaptığı açıklamalarla ve gerekse şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki 18 yaşına bastı.

Aleyna Tilki, 18. yaşına teknede düzenlenen bir partiyle girdi. Ailesi ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı genç popçu, danslarıyla geceye damga vurdu.

NİSAN 2018

Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti (2 Nisan)

Milyonların Tatlı Kaçıklar dizisinde izleyip sevdiği Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti. Yıllar önce baypass ameliyatı geçirmiş olan 81 yaşındaki Dursun Ali Sarıoğlu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılan usta oyuncu ne yazık ki sabah saatlerine doğru hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı (2 Nisan)

Usta oyuncu Müjdat Gezen geçen yıl vefat eden ünlü oyuncu Halit Akçatepe’nin ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Gezen törende vasiyetini de açıkladı. Halit Akçatepe, mezarı başında anıldı. Kızı Ebru Akçatepe tarafından düzenlenen anma törenine Müjdat Gezen de katıldı. Törende vasiyetini açıklayan Müjdat Gezen, “Hayat bu, herkes ölecek. Benim vasiyetim okulumun bahçesine gömülmek” diye konuştu.

Begüm Kütük bebeğini kaybetti (4 Nisan)

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve oyuncu Begüm Kütük çifti bebek doktorundan aldıkları acı haberle sarsıldı.

2010 yılında nikah masasına oturan ve 8 yıldır gözlerden uzakta bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, acı bir olayla sarsıldı. 3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti.

Özcan Deniz baba oldu (30 Nisan)

Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Feyza Aktan ile dünya evine giren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, baba olduğuna dair müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan Deniz'in ‘Kuzey' adını verdikleri oğulları gece saat 23.06'da Maslak'ta özel bir hastanede dünyaya geldi.

Sezaryen ile dünyaya gelen Kuzey bebeğin 3 kilo 545 gram ağırlığında ve 51 santim uzunluğunda olduğu öğrenildi. Kuzey ile anne Feyza Aktan Deniz’in sağlık durumlarının oldukça iyi olduğu belirtildi.

MAYIS 2018

Alişan'ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu (7 Mayıs)

Türkücü Alişan, oyuncu sevgilisi Buse Varol’la dünya evine girdi. 2017 yılının ortalarında sürpriz bir şekilde başlayan aşklarını geride bıraktığımız akşam nikahla taçlandıran Alişan ve Buse Varol'un düğününe pek çok ünlü isim katıldı.

Alişan'ın yakın arkadaşları Ece Erken ve Çağla Şıkel'in de boy gösterdiği düğünde nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Seren Serengil ve Yaşar İpek evlendi (26 Mayıs)

Nisan ayında çok gösterişli bir nişan töreni yaparak adından söz ettiren Seren Serengil evlilik için elini çabuk tuttu.

Şarkıcı sevgilisi Yaşar İpek'le nisan ayının son günlerinde dostlarının katıldığı bir nişan töreni yapan Seren Serengil, muhabirlere düğünün 8 Haziran'da gerçekleşeceğini söylemişti. Ancak arkadaşlarıyla birlikte Fransa'ya giden Serengil, burada nikah masasına oturdu.

Gonca Vuslateri evliliğini resmen bitirdi (28 Mayıs)

Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği ses mühendisi Edip Burak Ertoğan'ın evliliği tek celsede sona erdi. Gonca Vuslateri 20 Nisan’da İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2,5 yıllık eşi Edip Burak Ertoğan’a boşanma davası açtı. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan Vuslateri, “anlaşmalı” olarak boşanmak istediklerini belirtti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde 30 Nisan 2018 günü görülen duruşmasına davacı Gonca Vuslateri ile davalı eşi Edip Burak Ertoğan katıldı.

Mahkemede boşanma konusunda kararlı olduklarını belirten çift, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla evliliğinin resmen bittiğini duyurdu ve boşanma geniş kitleler tarafından öğrenildi.

HAZİRAN 2018

Özge Borak’a ‘ahlaksız teklif' (5 Haziran)

Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabına gelen bir mesajı yayınlaması üzerine bir ay boyunca en çok konuşulan isim oldu. Kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kişiden gelen ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından paylaştı.

Talat Bulut’a taciz iddiası (6 Haziran)

Talat Bulut, rol aldığı Yasak Elma dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiası ile magazin gündemine geldi. İddiaya tepki gösterenler olduğu gibi olayın gerçeği yansıtmadığını düşünenler de vardı.



TEMMUZ 2018

Tarkan baba oldu (13 Temmuz)



Baba olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini her fırsatta dile getiren Tarkan’ın, kızı Liya’yı kucağına alması sanat camiasında geniş yankı buldu. Almanya’da dünyaya gelen kızının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak mutluğunu sevenleriyle paylaştı.



Sinem Gedik ve İntizar'ın ilişki yaşadığı iddiası (14 Temmuz)

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar’ın ilişki yaşadığı iddialarına dair görüntüler yayınlandı. Kamuoyunda, ikilinin ilişki yaşadığı iddialarına dair birçok yorum yapıldı. Medyada çıkan haberlerin ardından İntizar’ın bağlı olduğu yapım şirketi, “Profesyonel ilişkimiz sona erdi” açıklaması yaptı.

Hadise’nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası (26 Temmuz)

Hadise’nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası temmuz ayının son günlerinde magazin gündeminde bomba etkisi yaptı. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla “İntihar yok, gıda zehirlenmesi” diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak modacı Nur Yerlitaş, Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yapınca ikili arasında medya üzerinden büyük tartışma yaşandı.

AĞUSTOS 2018

Cüneyt Arkın’ın sağlık durumu medyada geniş yer buldu (5 Ağustos)

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Silivri’deki evinde hastaneye kaldırıldı. İki gün sonra taburcu edilen 81 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip edildi.

Aretha Franklin hayatını kaybetti (16 Ağustos)



Soul müziğin kraliçesi olarak tanınan Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Franklin, son bir haftada yoğun bakımda tutuluyordu.



EYLÜL 2018



Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı (11 Eylül )



Bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin boşanma haberinin ardından gözler ünlü sanatçıya çevrildi. Boşanma kararını daha önce ''Evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık'' diyen Demet Akalın'ın aldığı öne sürüldü



EKİM 2018

Berkay ve Arda Turan kavgası (10 Ekim)



Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay’ın bir gece kulübünde kavga etmesi ekim ayı magazin gündemine bomba gibi düştü. Emirgan’da bir eğlence mekânında Arda Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda, Berkay'ın burnunu kırarak şarkıcıyı hastanelik etti. Futbolcunun daha sonra Berkay'ın kaldırıldığı hastaneye elinde silahla giderek, “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım” dediği öne sürüldü. Ameliyata alınan ve daha sonrasında taburcu olan Berkay'ın futbolcu Arda Turan için tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunduğu öğrenildi.



Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı (18 Ekim)

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili haberler ay boyunca medya gündeminde sıklıkla yer aldı. Kaburgalarında kırık bulunan ve kırık kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilen Mehmet Ali Erbil’in doktoru, hayati tehlikenin bulunmadığını ifade etti. Babasının sağlık durumunu sosyal medyadan duyuran Sezin Erbil ise bu süreçte sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.



KASIM 2018

Ahmet Kural’ın Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiası (1 Kasım)

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasında yaşanan olaylar magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Sıla, sevgilisi tarafından darp edilmesinin ardından mahkemeye başvurarak Ahmet Kural hakkında koruma kararı aldırdı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Kural ve partneri Murat Cemcir ile reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri firması ise bu gelişmelerin üzerine konuyu askıya aldı. İkilinin bu nedenlerden 5 milyon lira zarar ettiği belirtildi. Çıkan haberlerden sonra ünlülerden Sıla'ya destek mesajları gelirken, Ahmet Kural’a ise tepkiler yağdı.



Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandı (26 Kasım)

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 1 yıl 2 aylık evliliklerini noktalama kararı magazin dünyasında flaş haber olarak yayıldı. Ayrılık söylentilerinin doğruluğu tartışılırken boşandıkları açıklanan çift, geçtiğimiz yılın Eylül ayında görkemli bir törenle Fransa’da evlenmişti. Silivri Adliyesi'nde 8 dakika süren duruşma ile evliliklerine anlaşmalı olarak son veren ikilinin ayrılık sebebine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Şeyma Subaşı’nın, oyuncu Çağatay Ulusoy ile adının aşk dedikodusuna karışması, ayrılık sebebi olarak gösterilen iddialardan en çok dikkat çekeni oldu ancak Ulusoy, Instagram üzerinden bu dedikoduları kesin bir dille yalanladı.

ARALIK 2018

Metin Hara ve Adriana Lima ayrıldı (12 Aralık 2018)

Yılın belki de en büyük aşk bombalarından biri Adriana Lima ve Metin Hara aşkıydı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, öpüşürken görüntülenen çiftin aşkı böyle ortaya çıkmıştı. Ardından hiç saklanmadan ilişkilerini sürdüren çift birlikte Bodrum'a tatile gitmişti. Uzak mesafe ilişkisi sürdüren Adriana Lima ve Metin Hara New York-İstanbul arası adeta mekik dokuyordu. Ve çift Instagram hesaplarından her şeyin yolunda olduğunu ifade eden paylaşımlardan geri durmuyordu. Tüm bunlar bir yana ilişkide flaş bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, uzun süredir birliktelik yaşadığı Metin Hara'yı takipten çıkararak sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Lima mesajında şu ifadeleri dile getirdi: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değildir”

Murat Özdemir’in papağanına işkence uyguladığı video büyük tepki topladı (17 Aralık 2018)

Geçtiğimiz hafta papağanına işkence ettiği anları kameraya alarak sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir, gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra akıl hastanesine sevk edildi. Özdemir'in ay başında sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı canlı yayında Acun Ilıcalı'ya tehdit ettiği anlar sosyal medyada olay olmuştu. Özdemir’in işkence uyguladığı ‘Bahtiyar’ isimli papağan yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Aralık 2018 tarihinde hayatını kaybetti.

