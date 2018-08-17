İşte elenen isim! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi?

İşte elenen isim! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi?

Gündüz kuşağı programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında her cuma elenen kim oldu ve haftanın birincisi kim merak ediliyor. Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması Özlem ile Ezgi arasındaki gerginlik büyüyor. Peki Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim, kim elendi?

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Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde yarışmacılar tulumba tatlısı için yarıştı. Haftanın son günündeki oyların açıklanması ardından hem haftanın birincileri hem de elenecek ekip belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta haftanın birincisi…

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da bugün günün sonuncusu 8 puanla Özlem, birincisi ise 12 puanla Betül oldu. Hafta boyunca en az puanı toplayan Betül ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi ise 69 puanla Ezgi oldu. Birinci olan isim 5 bileziği almaya hak kazandı. Ancak yarışmada bu kez iki veda birden yaşandı. Nurten Hanım, ailevi nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldığını söyledi.