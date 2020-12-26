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İşte Halil Sezai’nin sevgilisi Melike Beşli! İlk kez paylaştı…

Komşusunu dövdüğü iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün tutuklu kalmış ve ardından tahliye olmuştu.Ünlü şarkıcı, 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Güncellenme: 16:37, 26/12/2020
Haberler Magazin
İşte Halil Sezai’nin sevgilisi Melike Beşli! İlk kez paylaştı…

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.

41 yaşındaki Halil Sezai, önceki gün dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli’yle fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaştı.

Halil Sezai, bir ay evli kaldığı Zehra Kaya’dan boşanmasının sebebi olduğu iddia edilen Melike Beşli’ye teknede sarılırken çekilen karesine duygusal mesaj yazdı.

Halil Sezai’nin paylaşımı.

Sezai, “Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye. Yoksa geri kalan her şey boş” notunu yazarak, kalp emojisi koydu.

Melike Beşli

Halil Sezai, 2015’te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya’dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:16:36,