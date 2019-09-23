İşte Kıvanç Tatlıtuğ-hakime fotoğrafının hikayesi

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bir hakimenin sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda çektirdiği hatıra fotoğrafı gündeme oturdu. HSK'nın inceleme başlattığı kareye, sosyal medyadan da yoğun eleştiriler geldi. Peki işin aslı ne? Sözcü adliye muhabiri Sevgim Begüm Yavuz o fotoğrafın hikayesini anlattı...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada geçtiğimiz perşembe günü hakim karşısına çıktı.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde avukatı Yalçın Kavak ile birlikte hakim karşısına çıkan Tatlıtuğ, mali müşaviri Erdal Doğan’ın sahte fatura kestiğini bilmediğini belirterek, yapılandırma kanunu kapsamında da 900 bin lira vergi borcu ödediğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Mağdur edildik, milletimiz mağdur oldu” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Tatlıtuğ’un mali müşaviri Erdal Doğan hakkında herhangi bir vergi suçu işlediğine dair soruşturma ve dava açılıp açılmadığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına karar vererek, gelen cevaba göre dosyaların istenmesine karar verdi.

DURUŞMA SAAT 11.15’TE SONA ERDİ… HAKİME SALONA DAVET ETTİ

Saat 11.15 sıralarında duruşma sona erdi. Bu esnada Tatlıtuğ’un 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktığını duyan, 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görevli kadın hakim S.U., hemen bitişiğindeki salondan çıkan Tatlıtuğ’u duruşma salonuna davet etti. Tatlıtuğ ile hatıra amaçlı fotoğraf çektiren hakime S.U. daha sonra sanatçıya “Geçmis olsun” diyerek uğurladı.

WHATSAPP’INDAN PAYLAŞTI OLAY OLDU

Hakime S.U. daha sonra Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafını Whatsapp’ından ” Perşembenin sürprizi :) ” notuyla paylaştı. Olan da bu paylaşımının ardından oldu. Hakimenin rehberine kayıtlı bir kişi, bu görseli alarak sosyal medyada dolaşıma soktu. Tepkiler de çığ gibi büyüdü.

“ÇOK ÜZGÜNÜM…”

Hakime S.U.’nun yakın çevresine “Çok üzgünüm. Sadece hatıra amaçlı bir fotoğraf çektirdim. Dosyaya bakan ben olsam asla böyle bir fotoğraf çektirmezdim” dediği öğrenildi.

İZNE AYRILDI

Anadolu Adliyesi’ndeki görevine geçtiğimiz ay başlayan Hakime S.U.’nun yaşanan olayın ardından mazeret iznine çıktığı öğrenildi.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu ‘poz’ için inceleme başlatıldığını duyurdu. Yılmaz bilgilendirme açıklamasında “Hakim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğraf üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur. İnceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 6.3.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.3.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

KIVANÇ TATLITUĞ: BENİM DAVAMA BAKAN HAKİM DEĞİL

Sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ da “Benim davama bakan hakim değildir” dedi.